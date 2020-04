Pohonné hmoty v Česku nadále zlevňují

Průměrná cena benzinu v Česku klesla za poslední týden o 55 haléřů na 27,35 koruny za litr, a je tak nejnižší od konce března 2016. Nafta zlevnila od minulé středy v průměru o 43 haléřů na 27,53 koruny za litr. Levnější byla naposledy v srpnu 2016. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Průměrné ceny pohonných hmot v Česku klesají od poloviny ledna. Další pokles cen očekávají analytici i v příštím týdnu, na konci dubna se podle nich může zastavit.

"V nejbližším týdnu předpokládáme další pokles cen pohonných hmot o 30 až 40 haléřů na litr. Cena ropy Brent stoupla nad 30 dolarů za barel, což vyvolá ve druhé polovině dubna zastavení poklesu cen pohonných hmot v ČR," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Podobný trend očekává hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. "V nadcházejícím týdnu pohonné hmoty dále zlevní, ale mírněji než v týdnu uplynulém, tedy o maximálně 40 haléřů na litr. Důvodem je růst cen na světovém trhu s ropou. Ropa typu Brent se právě teď prodává za cenu blízkou měsíčním maximům, a sice 33,50 dolaru za barel, takže je zhruba již o třetinu dražší v porovnání s mnohaletým minimem z konce března. V minulém týdnu zdražil Brent nejvýrazněji v historii, o 37 procent," uvedl.

Analytik ČSOB Dominik Rusinko sdělil, že cenový výhled na další týdny se bude do značné míry odvíjet od výsledku mimořádného jednání nejvýznamnějších globálních producentů ropy v čele se Saúdskou Arábií a Ruskem. "I pokud by nakonec došlo ke koordinovanému omezení produkce, další klíčovou otázkou zůstává, zda by tento krok mohl v současné situaci ropný trh stabilizovat. Zamýšlené produkční škrty totiž zřejmě nebudou s to zcela vykompenzovat dříve nevídaný výpadek ropné poptávky," dodal.

Nejdražší pohonné hmoty jsou v Praze. Benzin stojí v hlavním městě v průměru 28,57 koruny, nafta vyjde v metropoli o dva haléře dráž. Druhým nejdražším regionem jsou střední Čechy. Za litr nejrozšířenějšího Naturalu 95 tam motoristé platí v průměru 28 korun, za stejné množství nafty 28,13 korun. Ve všech ostatních krajích je průměrná cena benzinu pod 28 korunami.

Nejlevněji vycházejí pohonné hmoty v Plzeňském kraji. Průměrná cena benzinu tam je 26,40 koruny a nafty 26,81 korun za litr. Na méně než 27 korun vychází průměr u naturalu ještě v krajích Ústeckém, Jihočeském, Karlovarském a Královéhradeckém. Průměrná cena nafty je pod 27 korunami kromě Plzeňského kraje také v Jihočeském a Ústeckém kraji.