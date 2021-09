Pojďte s dobou a usnadněte si komunikaci v rámci firmy

Komunikace v práci je velmi důležitá a to nejen kvůli domluvě s kolegy, nadřízenými, podřízenými, pobočkami ale i s externisty. Každá firma by v této době měla mít zvolenou efektivní komunikaci, která ušetří čas a kroky. Pokud však vámi zvolený styl komunikace nefunguje, poradíme vám ověřené komunikační systémy, které jsou skvělým pomocníkem, díky kterému neztratíte nit od rozdělané práce.

Jak tomu dnes bývá - čas jsou peníze! Z tohoto důvodu se v každé firmě pracuje na zlepšení efektivity práce. Největším zdržením ve většině případů bývá špatně vyřešená komunikace s kolegy a s externími pracovníky. Nejde o to, že by komunikace s lidmi trvala nejdelší dobu, ale o to, že vyrušení od rozdělané práce, opakované odbíhání ke dveřím a chozením do vedlejší kanceláře není efektivní a člověka zdrží na dlouhou dobu. Navázat na to, kde jste skončili je občas časově obtížné a málokdo se umí vrátit ke své práci a hned navázat na to kde skončil. Nejlepším a nejefektivnějším řešením je využívání telefonů, různých komunikačních systémů a internetu než osobní setkání. Výhodou této komunikace je možnost odmítnutí hovoru v době, kdy jste zaneprázdněni a možnost naplánování následné komunikace. Nezapomínejte na to, že vše můžete řešit z pohodlí vaší kanceláře nebo pracovního místa.

Proč se zdržovat na cestě, když to jde online?

Ano i komunikační systémy něco stojí, ale v porovnání ceny vs efektivity je pořízení těchto nástrojů stále výhodnější. Tyto systémy šetří čas a eliminují neustálé odbíhání od práce. Pomocí jednoho tlačítka můžeme zahájit hovor nebo videohovor z pohodlí své kanceláře. Hovořit můžete jak na dlouhé vzdálenosti například na jinou pobočku, tak i na opravdu krátké jako je třeba vedlejší kancelář. Pokud přemýšlíte nad pořízením vhodného komunikačního systému do vaší firmy, nechte si poradit od odborníků, kteří se těmto technologiím věnují. Připraví vám zařízení přímo na míru podle vašich potřeb a požadavků. Firma Sigem s.r.o.,se zabývá realizací komunikačních nástrojů pro snadnou a rychlou komunikaci v rámci firmy i mimo ní. Rádi vám pomohou se sestavením ideálního komunikačního systému přímo pro vás.

Druhy komunikačních systémů

Telefonní ústředny

Telefonní ústředny se převážně používají ve firmách a objektech. Tyto nástroje se připojují k telefonní lince pro volání ven z objektu a lze se k nim připojit přes GSM bránu nebo internet. Díky tomuto připojení lze volat mezi pobočkami zcela zdarma.

Domovní telefony

Podle názvu jsou tyto nástroje určeny pro domy a bytové domy, ale skvělé využití naleznou i pro firmy a kanceláře, protože je může používat jak jeden účastník, tak i několik.

Videotelefony

Videotelefony jsou podobným nástrojem jako domovní telefony, ale s výhodou přenášení obrazu díky kameře. Cena se odvíjí od kvality přenosu, designu a zvuku.