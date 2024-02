Polští rolníci vysypali na hranicích z vlaku ukrajinské obilí, Kyjev to odsoudil

Polští zemědělci dnes zablokovali železniční dopravu v obci Medyka, kde je hraniční přechod s Ukrajinou, a vysypali přitom z vagonů ukrajinské obilí. Kyjev incident odsoudil a vyzval Evropskou komisi (EK) k reakci, vysypané obilí bylo podle ministra zemědělství přepravováno do Německa.

Ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Zvaryč řekl, že je to nedostatek úcty k práci ukrajinských zemědělců v podmínkách ruské agrese. Polští zemědělci protestují i na dalších místech Polska, k protestu se podle médií přidali i dopravci, včelaři a myslivci.

Ukrajinská stanice Suspilne zveřejnila na síti Telegram video, na kterém je vidět, jak se obilí sype z vagonu na koleje a polští farmáři vedle zpívají. Na dalších záběrech, na které upozornil server Onet, je vidět vysypané obilí a polští zemědělci s vlajkami na plošinách. Na místo dorazila policie a vyzvala demonstranty, aby opustili koleje.

"Ostře odsuzujeme, že demonstranti v Medyce vysypali ukrajinské obilí. Policie by měla rázně reagovat a potrestat ty, kdo poruší zákon," napsal Zvaryč na síti X, kde jednání polských farmářů označil za ostudu a hanbu.

Incident, kdy polští demonstranti vysypali ukrajinské obilí, označil ukrajinský vicepremiér Oleksandr Kubrakov za politickou provokaci zaměřenou na rozdělení obou zemí. "Ukrajinští farmáři už dva roky sklízejí obilí v neprůstřelných vestách, pod raketovými útoky a při nebezpečí min. A ukrajinská armáda pro toto obilí doslova sama prorazila koridor přes Černé moře. Právě přes Černé moře směřuje 90 procent našeho exportu. Jde o naše přežití. A přežití světa, jde o globální potravinovou bezpečnost, která závisí na ukrajinském obilí, zejména v Africe a v Asii," napsal Kubrakov.

Demonstrující polští zemědělci vysypali ukrajinské obilí už dříve. Polská policie vyšetřuje okolnosti několik dní starého incidentu, kdy rolníci u hraničního přechodu v Dorohusku zastavili ukrajinská nákladní auta a vysypali z nich obilí na vozovku.

Polští zemědělci avizovali, že dnes zesílí protesty na hranicích s Ukrajinou, napsala agentura Reuters. Mluvčí odborového svazu polských rolníků Solidarność Adrian Wawrzyniak ohlásil "totální blokádu veškeré dopravy na hraničních přechodech", kde zemědělci plánovali blokovat nejenom nákladní, ale také osobní dopravu. Výjimkou je podle něj vojenská pomoc. Tyto protesty znamenají eskalaci, protože předchozí demonstrace polských autodopravců a zemědělců nezablokovaly všechny hraniční přechody.

Polská média informují také o blokádách na silnicích a dálnicích napříč Polskem. Zemědělci podle Onetu dnes chtěli také blokovat překladová nádraží a přístavy, kolony traktorů odpoledne vjely do Krakova. Polští zemědělci si stěžují na klimatickou politiku EU a na dovoz levnějšího zboží, zejména z Ukrajiny. EU se totiž v roce 2022 rozhodla zrušit cla na dovoz potravin z Ukrajiny. Zemědělci poukazují na to, že kvůli tomu se jim jejich vlastní produkce nevyplácí. "Kvůli obilí, které sem proudí z Ukrajiny, polští farmáři zbankrotují," hlásal transparent na traktorech demonstrantů.

Organizátor protestu na přechodu Dorohusk Marcin Wielgosz uvedl, že autobusy dnes budou smět přejet hranice jednou za hodinu, ale že od 08:00 do 18:00 neprojede žádný kamion. "Hranice by měla být uzavřena, než se vyjasní postupy a systémy, a pak by se mohla znovu otevřít, ale ne se stávajícími pravidly. Protože teď můžete do Polska přivézt, co chcete," řekl Wielgosz agentuře Reuters.

Ukrajinští dopravci mezitím v reakci na blokády polských zemědělců zahájili protesty na třech společných hraničních přechodech, které potrvají do poloviny března. Snímky na sociálních sítích ukázaly kamiony s hesly jako "Ukrajina prohrává, Polsko prohrává" a "Blokáda Ukrajiny je zradou evropských hodnot". Kyjev tvrdí, že zemědělský export z Ukrajiny přes východní Evropu trhy nepoškozuje.

Nová polská vláda vyjádřila sympatie k požadavkům zemědělců, vyzvala je však, aby nepodnikali kroky, které by mohly poškodit válečné úsilí Kyjeva. Ukrajina tvrdí, že blokády ovlivňují obranyschopnost a že pomáhají Rusku. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského blokády na hranicích demonstrují "každodenní erozi solidarity". Tvrdil také, že přes polskou hranici směřuje pouze pět procent ukrajinského vývozu zemědělských plodin.