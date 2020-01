Porsche ČR loni klesl obrat, prodalo se přes čtyřicet tisíc vozů

Společnost Porsche ČR, která dováží do Česka auta koncernu VW, loni vykázala obrat 25,6 miliardy korun, což je meziroční pokles o 1,7 procenta. Počet vozů předaných zákazníkům klesl u největšího tuzemského dovozce aut o sedm procent na 41 743 osobních a lehkých užitkových vozů. Na úterní tiskové konferenci to uvedl jednatel firmy Franz Pommer.

Za nižším poklesem tržeb proti počtu prodaných aut stojí lepší prodeje užitkových vozů VW a také prémiových vozů Audi. Prodej osobních vozů VW poklesl o 17 procent na 23 415 aut, Seat naopak rostl o pětinu na 8209 vozů. Naopak značka Audi zvýšila dodávky zákazníkům o 0,8 procenta na 2771 vozů a divize užitkových vozů zvýšila prodeje o 2,6 procenta na 7348 aut.

Tržby ze servisu vzrostly o 6,6 procenta na 4,2 miliardy korun a obrat z prodeje náhradních dílů se zvýšil o 5,4 procenta na 1,95 miliardy korun.

Za poklesem prodejů u stěžejní značky VW stojí podle Pommera prodloužený životní cyklus hatchbacku Golf sedmé generace i převis poptávky po benzinových motorech, zejména 1,5 TSI. Letos přijdou na trh například modernizovaný up!, T-Roc kabriolet, facelift Arteonu včetně nového provedení Shooting Brake nebo Golf osmé generace.