Pošta plánuje po výpadku zprovoznit internetové služby večer, řekl mluvčí Vitík

Internetové služby České pošty by měly být po celorepublikovém výpadku opět plně v provozu až dnes ve večerních hodinách. Za problémy může technická závada, nešlo o hackerský útok. ČTK to řekl dnes odpoledne mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

"Průběžně služby nasazujeme a ve večerních hodinách by mělo být vše funkční. V současnosti řešíme, co výpadek způsobilo, ale obecně to byla technická závada, nikoli hackerský útok," řekl ČTK dnes po 17:00 Vitík.

Výpadek postihl weby České pošty, služby Czech Pointu nebo Balíkovny, ale problémy se promítly i do nedostupnosti Portálu občana a dalších digitálních služeb státu. Nešlo také například na pobočkách koupit elektronickou dálniční známku nebo zaplatit doručovateli kartou.

Dopoledne nebylo podle Digitální a informační agentury možné odesílat datové zprávy kvůli nedostupností serveru pro přidělování časových razítek. Systém datových zpráv provozuje Česká pošta. "I přes původní opravu jsou bohužel aktuálně nedostupné systémy jako Portál občana a další. Na opravě intenzivně pracujeme a omlouváme se za případné komplikace," uvedla odpoledne Digitální a informační agentura na síti X..

Okolo 17:30 hodiny byly podle zjištění ČTK weby České pošty nebo Balíkovny stále nedostupné. Certifikační služba PostSignum byla v provozu.