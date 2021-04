Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Nadační fond Škoda Auto pomáhá i během pandemie

Epidemie koronaviru významnou měrou zasáhla do fungování veřejně prospěšných organizací, které stojí v první linii a pomáhají potřebným. Na to reagoval Nadační fond Škoda Auto, který v minulém roce ve dvou vlnách Krizového fondu finančně pomohl celkem 37 veřejně prospěšných projektům v mladoboleslavském regionu. Mezi podpořené patřily jak organizace působící v sociální a zdravotní sféře, tak v oblasti vzdělávání nebo duševního zdraví. Podpora směřovala přesně tam, kde to bylo potřeba, a ve chvíli, kdy to bylo potřeba, a to bez zbytečné a zdlouhavé administrativy.

Bezplatná pomoc školám se začínajícími učiteli

Plánování výuky, komunikace se žáky, kolegy a rodiči, hodnocení nebo výuka samotná, navíc v on-line prostředí - to jsou nejdůležitější témata, která aktuálně učitelé řeší. V době plné omezení spojených s aktuální epidemiologickou situací může být situace obtížná zvláště pro začínající učitele i pro školy, v nichž noví učitelé působí. Nabídnout školám se začínajícími učiteli pomocnou ruku může nový systém ucelené podpory projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který realizuje Národní pedagogický institut a na jehož financování se podílí EU. Školy získají zdarma například možnost vzdělávání nebo konzultací s odborníky z praxe či příklady inspirativní praxe z různých druhů škol v celé České republice.

Aktivní hendikepu navzdory: sportovcům na vozíčku pomůže dar

Sportovní klub vozíčkářů Praha letos v září oslaví 30 let od svého založení. Pro stovky lidí se od té doby stal pomocníkem v opětovném zařazení do běžného života - pomohl členům objevit jejich silné stránky, získat nové dovednosti a především přátele. V současné době klub čítá více než sto členů a zahrnuje sedm oddílů zaměřených například na stolní tenis a florbal, ale i lyžování či potápění. Aktivity SKV se rozhodla podpořit technologická společnost Huawei, která klubu k příležitosti jeho výročí věnovala peněžní dar v hodnotě 220 000 korun. Finanční podpora je určena pro osoby s tělesným hendikepem, které si díky ní budou moci vyzkoušet speciální pomůcky za odborné pomoci vyškolených asistentů a společně vyrazit na cestu k plně aktivnímu životu i navzdory hendikepu. "Každý bez rozdílu má mít šanci uplatnit svůj talent a vůli navzdory překážkám a omezením. Naším cílem je hledat možnosti, jak toto začlenění podpořit, ať už se jedná o osoby s hendikepem, či například o seniory," uvedla manažerka projektů společenské odpovědnosti společnosti Huawei Dina Mašínová.