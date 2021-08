Pozitivní zprávy nejen ze světa byznysu a podnikání

Rychlý přehled novinek o obecně prospěšných aktivitách firem na českém trhu. Podpora kultury, ekologie, ale i zajímavé události poslední doby.

Hyundai Motor Czech podporuje tým Janík Motorsport

Značka Hyundai se stala partnerem závodního týmu Janík Motorsport, který jako první český tým startuje v rámci prestižní okruhové série TCR Europe s dvojicí vozů Hyundai i30 N TCR.

V uzavření lokální spolupráce s týmem Janík Motorsport se odrážejí bohaté aktivity značky Hyundai v rámci motoristického sportu po celém světě. Na pomyslném vrcholu je mimo jiných také tovární tým Hyundai Motorsport, úřadující šampion týmové soutěže WRC - Mistrovství světa v rallye a účastník šampionátu WTCR. "Nejen díky naší sportovní divizi N a modelům i20 N, i30 N a Kona N je jasné, jak důležitou součástí DNA značky Hyundai motorsport je. Spojení se silným a úspěšným domácím týmem je pro nás v tomto směru logickým krokem a jsme velmi rádi, že si naše sportovní modely oblíbili i profesionálové," říká marketingový manažer Hyundai Motor Czech Jan Przyczko.

Tým Janík Motorsport s pětadvacetiletou historií v motorsportu, jejíž počátky se psaly v závodech do vrchu, si v této disciplíně dokázal připsat řadu úspěchů, včetně několika titulů mistra Evropy a mistra republiky.

Cirkulární den v Mattoni Life Baru u Vřídla

Neděle 22. srpna v Mattoni Life Baru na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary patřila především cirkularitě. Program připravila iniciativa Zálohujme.cz ve spolupráci s minerální vodou Mattoni. Eco talk Tomáše Kluse, koncert Pavla Callty, zálohomat, cirkulární Mattoni novinku, koncert i afterparty propojila inspirace nekončícími přírodními cykly, ve kterých nevzniká odpad - vše, co se zrodí, je opět využito. Program Mattoni Life Baru na Vřídelní kolonádě byl v neděli zasvěcen cirkulární ekonomice. Zdánlivě složité téma přiblížil svým typickým humorem a nadhledem písničkář Tomáš Klus. V premiéře pak představil svou novou loutkovou pohádku O princezně PEŤce a samozřejmě zazpíval. To vše v pohodlí a příjemném open air prostředí Mattoni Life Baru s možností ochutnat některý z koktejlů, které letos soutěžily o nejlepší nealkoholický koktejl na světě. Návštěvníci cirkulárního dne si mohou kromě kulturních zážitků odnést řadu cenných informací o zálohování PET lahví a plechovek od Lovců PETek nebo vyzkoušet zálohomat. "Už zakladatel značky Mattoni - Heinrich Mattoni, v jehož odkazu pokračujeme -, stáčel minerálku do vratných lahví. Novodobý materiál, PET, který je lehký a odolný proti rozbití, je ideálním pro cirkulární použití, tedy k opakované recyklaci PET lahví do nových a nových lahví. Proto podporujeme plošný zálohový systém na PET lahve, který by celý proces umožnil," říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873, jež je zakládajícím členem iniciativy Zálohujme.cz.

Následky po tornádu pomáhá mírnit i technologický gigant

Již druhým měsícem se Morava potýká s následky ničivého tornáda, které změnilo život stovkám lidí. Své aktivity v oblasti podniká i humanitární organizace ADRA, která spojila síly se společností Huawei. Pro co nejlepší koordinaci pomoci v Moravské Nové Vsi poskytla Huawei mobilní telefony a notebooky, které sloužily na infostánku v obci a pomáhaly propojit obyvatele v nouzi s dobrovolníky, kteří byli připraveni pomoci. Darované vybavení je také nadále využíváno v koordinačním zázemí ADRA v Břeclavi. Zaměstnanci společnosti Huawei také zorganizovali vlastní sbírku, díky níž se vybralo 105 639 korun. Tento dar bude nyní využit v rámci druhé vlny finanční pomoci lidem s výrazně poškozenou domácností v Moravské Nové Vsi.

Síť očních klinik Lexum koupila kliniky a ambulance Top Esthetic

Síť očních klinik Lexum koupila firmu Top Esthetic, provozující dvě kliniky a síť očních ambulancí s devíti optikami. Lexum má nyní sedm klinik, 17 ambulancí a devět optik. Touto akvizicí dosáhne dostupnost oftalmologické péče v Lexum celonárodní úrovně, sdělil generální ředitel a předseda představenstva společnosti Lexum Michal Krejsta. "Naším cílem je zajistit pacientům maximální dostupnost a kvalitu zákroků v co nejkratších objednacích termínech," doplnil k obchodu Krejsta. Jednatel Top Esthetic Tomáš Krejčíř uvedl, že se na prodeji dohodli se sítí Lexum, protože chtěli zajistit profesionální a stabilní zázemí pro lékařský a ošetřovatelský tým Top Esthetic. Lexum se stane největším zaměstnavatelem v oblasti ambulantní oční péče v Česku, v blízké budoucnosti také chystá expanzi na další trhy střední a západní Evropy.

Amazing Places a Placehunter spojily síly

Amazing Places, projekt, který nabízí inspiraci na ubytování na netradičních místech nejen v rámci České republiky, a mobilní cestovatelský průvodce s tipy na výlety Placehunter uzavřely strategické partnerství; Amazing Places se staly menšinovým partnerem. Vzájemně se doplňující projekty s podobnou cílovou skupinou a tržním zacílením na Českou republiku s přesahem na Slovensko a Rakousko vnímají propojení jako logický krok. "Spojení přirozeně vychází z našeho společného zaměření na cestování. Amazing Places o obsah, jaký Placehunter nabízí, dlouhodobě usilovaly. Navíc obsah v tak vysoké kvalitě a exkluzivitě, která je blízká právě i nám v Amazing Places. Inspirace na ubytování s doplněním tipů a informací o výletech na méně obvyklá, ale turisticky velmi atraktivní místa je dalším benefitem pro naše zákazníky," uvedl Petr Kotík, zakladatel projektu Amazing Places.

Propojení obou projektů přinese uživatelům informační komfort. Přehled dostupnosti ubytovacích kapacit a nabídky jedinečných míst přinesou zvýšení zásahu cílové skupiny projektů v řádech desítek tisíc uživatelů.