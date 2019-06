Pracovní místa kvůli robotizaci nezmizí, budou ale nutné rekvalifikace

Pracovní místa kvůli robotizaci a digitalizaci neubudou, ale změní se jejich podoba a budou nutné rekvalifikace zaměstnanců. V budoucnu budou lidé měnit několik profesí za život a budou potřebovat rychlé vzdělávání. Na setkání Institutu pro politiku a společnost to řekla europoslankyně Martina Dlabajová (ANO). Podle viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Mileny Jabůrkové by robotizace práce mohla ulevit od administrativy a přispět k lepší práci se zaměstnanci. Firmy se také budou muset přizpůsobit změnám řízení firem.

Nové technologie v průmyslu mohou představovat robotizaci výrobní linky v továrně nebo plně automatizovaný sklad s náhradními díly, podle Dlabajové usnadňují práci a nabízejí nové příležitosti. "Může to zvýšit podíl kvalifikovaných míst, růst produktivity a mezd. O pracovní místa nouze nebude, stroje a počítače bude vždy nutné navrhovat, vyrábět, prodávat a opravovat," uvedla Dlabajová.

Díky dnešní vysoké zaměstnanosti v Česku nemají firmy kde brát nové zaměstnance. Je tedy podle Dlabajové potřeba automatizovat práci a uvolnit pracovníky pro jiné činnosti. Žádaní budou vědci, datoví specialisté, programátoři, manažeři, vývojáři softwarů, opraváři počítačů a další.

Změny se dotknou i lidí, jak tvrdí Dlabajová, kteří se už na pracovním trhu pohybují, a bude nutná jejich rekvalifikace. "Bude běžné několikrát za život změnit nejen pozici, ale třeba i celou profesi. Lidé budou muset být schopni se rychle přizpůsobovat a vzdělávat, neustále se přizpůsobovat novým podmínkám," řekla Dlabajová. Firmy by podle ní měly do svých finančních plánů zapojit investice do vzdělávání.

Zapojení umělé inteligence (AI) by mělo pomoci k úbytku administrativní práce, pracovní místa se změní. "Změní se i řízení firem. Mladí lidé nechtějí vstupovat do hierarchické firmy, ale více se zapojují do zajímavých projektů a chtějí více volného času nebo zajímavých aktivit. Tomu se musí firmy přizpůsobovat," řekla Jabůrková.

Lidé se podle ní nebudou vzdělávat jen pro jedno povolání. "Je potřeba ve vzdělávacím i firemním systému zavádět prvky AI. Firmy pak mohou predikovat, jaká místa se vytváří, kde mají nedostatek zaměstnanců a která místa zrušit. Podle popisu práce a profilu člověka pak nástroje AI mohou nastavit individuální kurzy a přesouvat lidi ze zaměstnání do zaměstnání," řekla Jabůrková. "Abychom byli schopni jako národ efektivně využívat technologie, tak musíme transformovat školství, kde klíčové jsou technické obory, zaměřit se na celoživotní vzdělání a integrovat AI do vzdělávacích oborů," dodal ředitel serverové divize v českém Microsoftu Dalibor Kačmář.

Podle Českého statistického úřadu patří míra zaměstnanosti v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Květnová data ukazují, že nezaměstnanost klesla na 2,6 procenta. Podle Dlabajové zasáhne robotizace a digitalizace více než 641 tisíc zaměstnanců, což je 12 procent ekonomicky aktivních obyvatel.