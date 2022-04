Pracovní oděvy jdou ruku v ruce s bezpečím na pracovišti

Montérky jsou nejznámějším druhem pracovního oblečení a výhodou je to, že jsou pro každého. Obléci si je mohou muži, ženy, a dokonce existuje i výběr montérek pro děti. Fungují jako ochrana hned dvojím způsobem. V první řadě mají ochránit před znečištěním vlastního oděvu tím, že jej pokryjí. Některé montérky jsou vyrobeny tak, aby odpuzovaly špínu či chemikálie. To je činí nejen odolnějšími před znečištěním, ale také snadno čistitelnými. V druhé řadě pak mají montérky ochránit zdraví toho, kdo je nosí.

Ochrana zdraví pracovníků

Tento úkol mají vlastně všechny pracovní oděvy. Mají nejenom usnadnit práci, ale současně dbát o bezpečí uživatele. Jak to třeba oblečení značky Engelbert Strauss zvládá? V první řadě je zapotřebí zvolit si vhodný materiál. Ten by měl být voděodolný, nepropustný vůči chemikáliím, nehořlavý - zkrátka volit by pracovníci měli podle toho, jaký typ práce provádějí a co jim při ní hrozí. To ale není jediný bezpečnostní prvek, který montérky mohou mít. Řada jich je vybavena také reflexními pásky, které zviditelní uživatele před ostatními. Hodit se to může například silničářům apod.

Kolik stojí pracovní oděvy?

Cena pracovních oděvů se může lišit v závislosti na tom, o jaký typ pracovního oděvu se jedná. Klasické montérkové kalhoty pořídíte s cenou do 500 Kč. Mají-li ale být nehořlavé, zaplatíte minimálně trojnásobek. Některé pracovní oděvy ale mohou být složeny jen z trička, které nakoupíte klidně i pod 200 Kč. Mikiny stojí obvykle kolem 400 Kč, opět ale bude záležet na tom, jaké bezpečnostní funkce od nich očekáváte. Outdoor varianty pracovního oblečení vás samozřejmě vyjdou dráž.

Jak důležité je mít kvalitní pracovní oděvy?

U pracovních oděvů se nevyplatí šetřit. Pokud od svých zaměstnanců chcete profesionální výkon, musíte jim k tomu poskytnout profesionální pracovní pomůcky. A k nim patří také kvalitní oblečení. To, jaké oblečení zvolíte, se může lišit podle druhu práce. Platí, že rizikovější pracovní podmínky vyžadují také kvalitnější pracovní oblečení, které poskytuje dostatečné zabezpečení před různými prvky, které zaměstnancům hrozí.

Podle čeho vybírat pracovní oděvy?

Montérky patří mezi nejuniverzálnější pracovní oděvy, které můžete pořídit. Vyrábějí se v několika stylech a provedeních, ale také v několika cenových relacích. Při koupi si dejte pozor nejen na kvalitu materiálu, ale také to, aby v místech největšího opotřebení byla dvojitá podšívka. To zahrnuje oblast kolen a loktů. Záleží to ale na tom, co bude pracovník budovat. Na některých pracovištích ale mohou být montérky nadbytečné. V některých případech postačí tričko a kalhoty.

Speciální druhy pracovního oblečení

• Jednorázové pracovní oblečení - používá se tam, kde je zapotřebí dodržovat čistotu. S tímto typem pracovního oblečení se vdobě pandemie často setkávali zejména zdravotničtí zaměstnanci.

• Zateplené pracovní oděvy - pro zaměstnance pracující v chladu.

• Speciální vlastnosti pracovních oděvů - zvýšená viditelnost, nehořlavost, voděodolnost atd.

Zdroj obrázku: Engelbert Strauss