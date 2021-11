Praha zaslala nové Sněmovně návrh novely ohledně platforem typu Airbnb

Pražský magistrát zaslal předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) svůj návrh novely živnostenského zákona, která by umožnila samosprávám regulovat poskytování krátkodobých ubytovacích služeb přes platformy typu Airbnb. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Prahy Vít Hofman. Návrh město už před více než rokem poslalo předchozí Sněmovně, ta jej však nestihla projednat.

Praha má zákonodárnou iniciativu, a může tak předkládat vlastní zákonné úpravy. Předložený návrh by umožnil vedení města určit období, kdy by bylo ubytování tohoto typu zakázáno, a také omezit počet současně ubytovaných osob či určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty pro tyto účely využívat. "Věřím, že nově zvolená Poslanecká sněmovna bude jednat rychleji a mít dost politické vůle k tomu, aby naši novelu podpořila," uvedla radní Hana Marvanová (za STAN).

Krátkodobé ubytování zejména v centru metropole čelí dlouhodobě kritice místních obyvatel, městských částí a magistrátu kvůli tomu, že se obytné domy z velké části mění na hotely. "Tisíce bytů slouží pouze turistům, což s sebou nese nejrůznější negativní důsledky, počínaje nedostatkem nájemních bytů přes změny v infrastruktuře historického centra města, bezpečnostní a hygienická rizika, obtěžování občanů hlukem až po problémy s vymáháním dodržování platných právních předpisů," uvedla Marvanová.

Vedle Airbnb působí na českém trhu například Flipkey, House Trip nebo Vrbo. Ředitel městského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč letos v červenci uvedl, že podle dat zahraničních webů, které se zabývají analýzami krátkodobého ubytování, je v celé Praze pro tyto účely využíváno asi 13 600 bytů. Stavební úřad Prahy 1 nedávno udělil prvnímu majiteli bytu poskytovaného přes Airbnb pokutu za jeho užívání v rozporu s kolaudací.