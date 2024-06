Prazdroji stagnoval zisk, tržby vzrostly o 10 pct na 22 mld. Kč, prodal víc piva

Plzeňský Prazdroj měl loni čistý zisk 5,9 miliardy korun, stejný jako o rok dříve. Tržby meziročně vzrostly o 10,2 procenta na 21,6 miliardy Kč. Největší tuzemský pivovar loni prodal v ČR i v cizině meziročně o půl procenta více piva, celkem 12,5 milionu hektolitrů. Rekordní investice do rozvoje pivovarů dosáhly téměř dvou miliard korun. Na přímých i nepřímých daních odvedl do státní pokladny dosud nejvíce, celkem 6,2 miliardy Kč. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informoval mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

V ČR prodal pivovar 7,4 milionu hektolitrů piv, meziročně o 1,2 procenta víc, když růst zaznamenal v obchodech i v hospodách. Prodeje v zahraničí loni meziročně klesly o 0,6 procenta na 5,1 milionu hektolitrů. "Přímý export, tvořený převážně ležákem Pilsner Urquell, který se vyrábí pouze v Plzni, dosáhl 1,8 milionu hektolitrů," uvedl Kovář. Zbytek tvořila licenční výroba Kozla. Největšími exportními teritorii byly Slovensko, Německo, Polsko, ale také Jižní Korea, Maďarsko a Nizozemsko. Naopak do Ruska a Běloruska od začátku války na Ukrajině Prazdroj nevyváží. Tři čtvrtiny exportu tvořilo pivo v lahvích a plechovkách, zbytek sudové a tankové pivo.

"Jakkoliv byl loňský rok náročný, podařilo se nám dosáhnout dobrých výsledků. A to nejen v prodejích piva, ale také v dalších oblastech. Výrazně jsme investovali do rozvoje české pivní kultury i do inovací v našich pivovarech," řekl generální ředitel Dragos Constantinescu. Díky hospodářskému růstu přispěl Prazdroj rekordní částkou do státního rozpočtu. "Odvedli jsme na daních celkem 6,2 miliardy korun, z toho 1,5 miliardy na dani z příjmu. Prazdroj se tak opět zařadil mezi největší plátce daní z příjmu v Česku," uvedl.

Do rozvoje a vylepšení pivovarů šlo loni rekordních 1,9 miliardy korun. "V plzeňském pivovaru jsme otevřeli moderní, plně automatizovaný sklad a zprovoznili automatickou třídičku vratných lahvích, první zařízení svého druhu v ČR. Ve Velkých Popovicích jsme rozjeli novou stáčecí linku a také jsme tam zahájili výrobu elektřiny ve vlastní fotovoltaické elektrárně. Další solární panely jsme instalovali v Nošovicích (v pivovaru Radegast)," uvedl generální ředitel. Prazdroj dále vydal téměř půl miliardy korun do českých hospod a restaurací, kterým dlouhodobě pomáhá finančně i s vybavením. "Dodáváme výčepy, tanky, předzahrádky nebo sklenice. Pomáháme jim také se vzhledem, spolufinancujeme nové fasády nebo vylepšení interiérů. A nabízíme jim také rozsáhlý rozvojový program, který hospodským pomáhá s ekonomikou provozu, skladbou menu, obsluhou, péčí o pivo nebo s propagací," řekl obchodní ředitel Prazdroje Roman Trzaskalik.

Další velké investice plánuje pivovar letos. V Plzni už zprovoznil novou stáčecí linku na skleněné lahve, která kromě půllitrových vratných lahví stáčí i třetinkové vratné lahve, a dále tam zahájil výstavbu druhé etapy plně automatizovaného skladu.