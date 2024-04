Pražské metro slaví 50 let, lidé si dnes mohou vyfotit všechny typy souprav

Pražské metro letos v květnu oslaví 50 let od zahájení provozu, dopravní podnik si toto výročí připomíná řadou akcí. Připravilo putovní výstavu, geolokační hru, zážitkové prohlídky zázemí metra, hudební vystoupení ve stanicích či jízdy historickými soupravami. Dnes si mohou zájemci v depu Kačerov vyfotografovat všechny čtyři typy souprav, které v pražském podzemí za uplynulé půlstoletí jezdily.

V kačerovském depu budou od 10:00 do 15:30 vystaveny soupravy s označením Ečs, 81-71, 81-71M a M1. Pořadatelé vzhledem k omezenému parkování v okolí doporučují lidem dorazit na akci metrem do stanice Kačerov, odtud se na místo dostanou pěšky z ulice 5. května. Přístup není bezbariérový a do areálu se nesmí se zvířaty, upozornili.

První úsek pražského metra se slavnostně otevřel 9. května 1974. Cestující se mohli svézt po trati dlouhé 6,6 kilometru mezi stanicí Florenc, tehdy Sokolovská, a Kačerovem. Nejdříve obyvatelé a návštěvníci hlavního města jezdili soupravami Ečs z mytiščinské továrny u Moskvy, které později doplnil typ 81-71 rovněž sovětské výroby. Nyní jsou v provozu modernizované soupravy 81-71M, které obsluhují linky A a B, a vozy M1 na lince C, které vyrábí společnost Siemens ve Zličíně.

V současnosti mají tři linky pražského metra délku přes 65 kilometrů a 61 stanic. Zatím poslední nový úsek byl zprovozněn na lince A mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol v dubnu 2015. Nyní se staví první úsek nové linky D mezi budoucími stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Linka D, na níž mají jezdit automatické vlaky bez řidiče, povede z Pankráce do Nových Dvorů a Písnice, později přibude ještě spojka z Pankráce na náměstí Míru.