Přebytek obcí byl loni nejnižší od 2011, výdaje i příjmy rekordní

Přebytek obecních rozpočtů loni klesl o 12,4 miliardy korun na 1,6 miliardy korun, tedy na nejnižší hodnotu od roku 2011. Nicméně obce vykázaly přebytek po osmé v řadě. Zároveň obce loni vykázaly rekordní příjmy, výdaje, úspory i investice. Informovala o tom společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Celkový dluh obcí zůstal bez změny na 47 miliardách korun. Údaje neobsahují data za Prahu.

Celkové příjmy obcí loni podle CRIF stouply zhruba o 26 miliard korun na 242,2 miliardy korun. Obecní výdaje pak vzrostly o 38 miliard na 240,6 miliardy korun. Podle údajů CRIF tak byly celkové příjmy i výdaje obcí loni rekordní. Stejně tak loni stoupl objem finanční rezervy na bankovních účtech na rekordních 125 miliard korun. "Je dobré, že obce mají určitou peněžní rezervu na kompenzaci případného poklesu příjmů nebo na financování nenadálých výdajů. Je otázkou, zda současná výše rezerv není již nadměrná," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Za nárůstem příjmů obcí jsou především příjmy z daní, kterou stouply o 14 miliard na 165,2 miliardy korun. Po dvou letech rovněž stouply investiční dotace, a to o sedm miliard na 16 miliard korun. "I přes výrazný růst investičních dotací v uplynulém roce jejich objem zdaleka nedosahoval výše, na kterou byly obce zvyklé před rokem 2016. Od roku 2010 do roku 2015 získávaly obce na investičních dotacích v průměru 24 miliard korun ročně. I v minulém roce tak pokračoval trend posledních dvou let, kdy obce financovaly svůj rozvoj z jiných zdrojů než z investičních dotací, především z přebytku běžného rozpočtu," uvedla Kameníčková.

V případě výdajů obce zvýšily na rekordní sumu objem investic, a to o 22 miliard na 77 miliard korun. "Kapitálové výdaje obcí byly v roce 2018 vůbec nejvyšší v historii České republiky. Obce v uplynulém roce investovaly do svého rozvoje třetinu svých příjmů, tedy podobný podíl jako v letech 2009, 2010, 2014 nebo 2015. Díky rekordně vysokým obecním příjmům však byly tyto investice přibližně o 15 procent vyšší než ve zmíněných letech," uvedla Kameníčková. Běžné výdaje obcí pak loni vzrostly o 16 miliard na 164 miliard korun.

Nejvyšší ratingové ohodnocení A podle ukazatele iRating společnosti CRIF vykázalo 442 obcí. Naopak 94 obcí obdrželo loni nejhorší ratingové hodnocení C-. V Česku je zhruba 6260 obcí. Celkový průměrný iRating obcí se meziročně nezměnil a je na pomezí mezi hodnocením B a B-. "Přesto, že jsme v uplynulém roce zaznamenali méně obcí s příkladným hospodařením a zhruba stejně obcí s rizikovým hospodařením, kondice obcí jako celku zůstala na velmi dobré úrovni," uvedl manažer služby iRating obcí společnosti CRIF Luděk Mácha.

Mezi obce s nejlepším iRatingem patří například Jindřichův Hradec, Rokycany, Vyšší Brod nebo Dolní Dvořiště. Ty jsou součástí skupiny 95 obcí v rámci ČR, které měly rating A v každém roce v období 2014 až 2018.