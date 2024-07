Před pěti lety byl vyroben poslední z nástupců legendárního VW Brouk

Jedním z automobilů, které lze bez ostychu označit za legendární, je nepochybně Volkswagen Brouk. Vedle Německa se mimo jiné vyráběl v USA, Argentině, Brazílii, Mexiku nebo Jižní Africe. Původní originální model vyráběný v letech 1938 až 2003 nahradil v roce 1998 nový typ New Beetle, jehož výroba, již jako Beetle, v mexické Pueble byla ukončena 10. července 2019.

Skončila tak 80letá historie automobilu inspirovaného československou Tatrou T97. Vůz se proměnil v symbol poválečné ekonomické obrody Německa a postupně se proslavil po celém světě.

O nového brouka, představeného v roce 1997, byl značný zájem. Model mezi spotřebiteli vyvolal nostalgickou eufórii již před svým uvedením na trh. V mnoha zemích se New Beetle prodával přes pořadníky. Spojené státy tehdy zaplavila zpráva o spekulativních nákupech s cílem prodat vůz obratem za vyšší cenu.

New Beetle sdílel podvozek a řadu dalších dílů se čtvrtou generací Golfu a designéři ho vybavili retrotvary připomínající původní vůz. A bodoval hlavně u žen. Na rozdíl od originálu byl vyráběn i s dieselovými motory, motor byl umístěný v předu a měl pohon předních kol. New Beetle, který se vyráběl i jako kabriolet a v roce 2005 prošel faceliftem, nakonec ve výrobě vydržel až do roku 2011. Volkswagen tehdy tento první novodobý a baculatý Brouk nahradil nižším, s méně oblými tvary a prostornějším kufrem, který měl více zaujmout muže. Vůz druhé série, který sdílel platformu s modelem Jetta, dostal prosté jméno Beetle a jeho historie se uzavřela v červenci 2019.

První Volkswagen, tedy lidový vůz, byl revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér, rodák z Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche, se kvůli urychlení a zlevnění vývoje inspiroval u československé Tatry. Vznikl na popud nacistického vůdce Adolfa Hitlera, který jeho zrod oznámil v únoru 1936 při zahájení berlínského autosalonu. Vůz s motorem vzadu a pohonem zadních kol byl koncipován jako levné auto pro masy, byl pouze třídvéřový a měl uvézt dva dospělé a tři děti. Autorem technického řešení byl Porsche, elegantní proudnicovou karoserii navrhl rakouský designér Erwin Komenda.

První testy se uskutečnily v roce 1938. Před válkou vzniklo jen několik set kusů osobní verze, k užívání je dostali vojenští důstojníci. Po začátku války ale dostala přednost vojenská varianta. Nově vybudovaná továrna začala na podvozku z Porscheho dílny chrlit vojenské verze KdF 82 "Kübelwagen" a obojživelný KdF 166 "Schwimmwagen".

Znovuzrození se Brouk dočkal hned po válce - byl jedním z prvních úspěšných západoněmeckých exportních produktů. V roce 1945 se jich vyrobilo 1800 a další rok již vzniklo skoro 10.000 kusů. Významná byla premiérová účast na amsterdamském autosalonu v roce 1948. Na konci roku 1950 se už po světě prohánělo sto tisíc Brouků a o pět let později milion.

Brouk pomalu získal status kultovního vozidla, nejvíce slávy získal jako auto amerických hippies. V roce 1968 tvořil vývoz Brouka do Spojených států dokonce čtyřicet procent celé produkce, tedy více než 560.000 aut. Továrny na výrobu Brouků vznikly i v Mexiku, Argentině, Brazílii nebo Jižní Africe.

V roce 1972 pak malý Volkswagen převzal prvenství v počtu vyrobených kusů, které do té doby držel Ford Model T. Ačkoliv se v průběhu výroby pod kapotou odehrála řada výrazných konstrukčních změn, v sedmdesátých letech už vůz ve srovnání s konkurencí poněkud ztrácel a působil poměrně obstarožně. V roce 1974 jej ve wolfsburgské továrně nahradil nový model - Golf. Poslední evropský Brouk sjel z výrobních pásů o čtyři roky později. Jako originální kabriolet se ale vyráběl v dílnách německé karosářské firmy Karmann až do roku 1980.

Život Brouka tím ale neskončil, ještě celé čtvrtstoletí vyjížděl z bran továrny v mexickém Pueblu. Posledním původním Broukem byl v červenci 2003 vyrobený bleděmodrý exemplář s pořadovým číslem 21,529.464, který ze Střední Ameriky putoval do muzea ve Wolfsburgu.