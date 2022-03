Před třiceti lety ženy auta pořizovaly minimálně, dnes tvoří jen v AAA AUTO skoro třetinu zákazníků

Ženy, které 8. března slaví svůj svátek, patří mezi významnou skupinu kupujících na trhu ojetých automobilů, kde tvoří 31 % zákazníků. To, aby si žena sama koupila vůz, přitom bylo ještě před třiceti lety v podstatě nemyslitelné. Dnes jsou ženy velmi pragmatické a při výběru často méně dávají na city než muži. Nejčastěji si vybírají šedé hatchbacky v benzinovém provedení. Automatickou převodovku volí 20 % z nich. Vyplynulo to z analýzy skupiny AURES Holdings, provozovatele sítí autocenter AAA AUTO.

"Za třicet let existence AAA AUTO se automobilový trh významně proměnil. Zatím co před třiceti lety bylo v podstatě nemyslitelné, aby si žena sama šla koupit ojetý vůz, dnes již žádné obavy z koupě mít nemusí. Ve velkých autocentrech najdou ženy oporu v profesionálních prodejcích, a navíc si s sebou mohou vzít vlastního automechanika, který vůz zkontroluje na zvedáku a volbu potvrdí. I proto ženy tvoří již téměř třetinu našich zákazníků," uvádí Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. "Ženy jsou navíc často daleko méně rozmarné než muži. Více řeší praktickou stránku vozu a jeho reálné užívaní," doplnila Topolová.

Celých 30 let historie AAA AUTO je nejprodávanějším typem karoserie hatchback, ale v posledních letech obliba klesá. Letos si hatchback kupuje 35 % žen, před deseti lety to bylo 47 %. Naopak roste zájem o SUV, které si jen za první dva měsíce letošního roku pořídilo 22 % a jde tak jen těsně o třetí nejprodávanější typ vozu. Přitom ještě vloni si SUV pořizovalo 20 % žen (3. nejprodávanější typ), před deseti lety dokonce jen 5 % (5. místo). Kombíky si pořizuje 24 % žen.

Nejoblíbenějším modelem vozu u žen je za třicet let poprvé Škoda Octavia (9,3 %). Ještě vloni se prvenstvím pyšnila letos druhá Škoda Fabia (8,0 %). Na třetím místě je Volkswagen Golf (2,9 %), který se ještě vloni dělil o čtvrtou příčku s Hyundaiem i30. Téměř dvě třetiny zákaznic si pořizují vůz v benzinovém provedení, což se v průběhu let zásadně nezměnilo. K velkému vývoji ale došlo v případě převodovky. Nyní si už 21 % žen pořizuje vozy s automatickou převodovkou, před deseti lety to nebylo ani 8 %. Náhon na všechna čtyři kola ženy obecně moc neřeší, i když si vozy s touto výbavou pořizuje 11 % žen. Před deseti lety si vůz 4x4 pořídilo necelých 7 %. Nejoblíbenější barvou je šedá (23 %), bílá (17 %) a černá (15 %). Před deseti lety vedly barvy modrá (19 %), šedá (18 %) a červená (17 %).