Představujeme Vám 1. ročník studentského filmového festivalu FILMSTAR

Škola MICHAEL vyslyšela přání studentů střední školy z oboru Filmové tvorby a v tomto roce založila nový studentský filmový festival FILMSTAR. Cílem festivalu je zviditelnění filmové tvorby studentů středních škol a zároveň podpořit jejich další rozvoj. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech.

Díky FILMSTARU mají studenti unikátní možnost prezentovat svou filmovou tvorbu široké veřejnosti a zároveň získat odborný názor od profesionálů. Samotná projekce a vyhlášení nejlepších filmů se bude konat 2. 9. 2021 ve velkém Filmovém ateliéru školy MICHAEL. Záštitu festivalu udělilo mnoho uměleckých osobností a je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Do soutěže bylo přihlášeno 17 soutěžních filmů různých žánrů. V odborné porotě zasedli: Mgr. Vladimír Michálek - několika násobný držitel Českého lva, režisér kultovních filmů Babí léto, Je třeba zabít Sekala či Zapomenuté světlo, pedagog se zkušeností z newyorské Columbia University a vedoucí oboru filmová tvorba na Akademii Michael, MgA. Halina Pawlowská scénáristka a jedna z nejúspěšnějších spisovatelek současné doby a také vedoucí oboru Scenáristika a mediální komunikace Akademie Michael, která se k soutěžícím a jejich přihlášeným filmům vyjádřila takto: "Milí mojí mladí filmaři, jsem docela nadšena vašimi filmy, nejen těmi co zvítězily, ale vůbec všemi! A moc ráda bych Vám svými zkušenostmi pomohla na Vaší filmové cestě. Škola Michael má skvělý plán, co její student, to Forman." Dále v komisi zasedli: filmová a televizní režisérka a scénáristka MgA. Zuzana Zemanová, Mgr. Viktor Pavlovič režisér, kameraman, který přes 30 let se věnuje audiovizuální reklamě, natočil přes 200 televizních reklam, držitel řadu domácích i zahraničních cen a MgA. Tomáš Třeštík - významný český fotograf, kameraman a vedoucí oboru Fotografická tvorba na Akademii Michael. Kromě odborné poroty budou soutěžní filmy také hodnotit diváci festivalu, kteří na závěr udělí cenu diváka. Vítězné filmy bude také možno následně shlédnout na webu skolamichael.cz, určitě si je nenechte ujít.