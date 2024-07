Přes dvě třetiny kupců chce nemovitost jako dlouhodobou investici

Přes dvě třetiny kupců si pořizují nemovitost jako investici s dlouhodobým přínosem. Pětina z nich očekává následný nárůst cen nemovitostí a devět procent si ji kupuje, aby rozložilo úspory do více zdrojů. Kvůli pravidelnému příjmu z nájemného si nemovitosti kupují jen dvě procenta lidí. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, kterou má ČTK k dispozici. Vznikla na základě dotázání zástupců 51 velkých, středních a malých developerských společností. Lidé si podle nich ale vlastní nemovitosti pořizují hlavně jako místo k žití, ne jen za účelem vkladu úspor.

V současnosti si podle analýzy lidé pořizují vlastní nemovitost ve více než polovině případů z vlastních peněz. Z hypoték tak financuje nákup 48 procent lidí. Tři čtvrtiny oslovených developerských společností ale věří v to, že kdyby se úrokové sazby dostaly na čtyři procenta, poměr kupců na hypotéku by se zvýšil. Bankovní rada České národní banky koncem června snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 4,75 procenta.

Předseda představenstva největšího českého rezidenčního developera Central Group Dušan Kunovský si myslí, že se na požadovanou úroveň sníží úroky ještě letos. "Díky zlevnění hypoték a zlepšení jejich dostupnosti se na rezidenční trh vrátí značná část odložené poptávky z předchozích dvou let. Prodeje nových bytů, a s tím i objem nově poskytnutých hypoték, letos velmi podstatně porostou," řekl Kunovský.

Vysoké úvěry jsou podle 76 procent developerských firem hlavní překážkou pro financování bydlení hypotékou. Dalších 16 procent si pak myslí, že za menší poptávkou po půjčkách je obecně jejich nízká dostupnost. Podle ředitele společnosti Auklan Jána Šivce se úroky budou postupně snižovat paralelně s volbami do Poslanecké sněmovny na podzim příštího roku. "Na jaře roku 2025 vidíme reálné rozhýbání trhu s bydlením i větší investice do energeticky úsporné výstavby, která přinese úspory po celou dobu užívání nemovitosti," dodal.

Ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor vyplývá, že banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v červnu hypoteční úvěry za 24,2 miliardy Kč, což je nejvyšší hodnota od března 2022. Proti květnu je to růst o dvě procenta, meziročně o 73 procent. Úrokové sazby nových úvěrů nepatrně klesly na 5,06 procenta z květnových 5,07 procenta.

Analýza Central Groupu uvádí, že počet lidí, kteří si pořizují byt v novostavbách na hypotéku, letos opět vzrostl. Nový byt si přes úvěr letos pořídila třetina lidí, loni to bylo 28 procent a v roce 2022, kdy se český realitní trh nacházel v krizi, to bylo 11 procent. V letech 2020 a 2021 to ale bylo 43 procent.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve své loňské studii uvedlo, že k roku 2021 se v Česku nacházelo 200.000 neobydlených bytů v bytových domech. Od roku 2011 jejich počet vzrostl o 40 procent. Zčásti to mohou být investiční byty používané pro jiné účely než bydlení nebo se mohou nabízet pro krátkodobé ubytování.