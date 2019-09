Příběh Bechera byl pestrý. Likér vznikl původně jako "lék"

Josef Vitus Becher byl karlovarský obchodník a také purkmistr. Do dějin se však zapsal především jako zakladatel výroby slavného likéru Becherovka. V úterý 17. září uplyne 250 let od jeho narození.

Výrobě alkoholu se obchodník s koloniálním zbožím Josef Vitus Becher věnoval od svých 25 let, kdy si ve Varech pronajal vinopalnu a začal experimentovat s likéry. V létě 1805 se v jeho domě ubytovali kníže Maxmillian Friedrich von Plettenberg a jeho osobní lékař Angličan Christian Frobrig, s nímž se Becher spřátelil. Frobrig s Becherem často diskutoval o různých bylinách a na rozloučenou mu dal recept na likér, který ho zaujal. Ten pak Becher dva roky vylepšoval a "ladil". V roce 1807 jej pak v lázeňském městě, kde se léčily zejména neduhy zažívacího traktu, začal prodávat jako kapky na žaludek.

Své kapky nabízel v krámku v domě U Tří skřivanů. Nejprve pod názvem Carlsbader English Bitter (Karlovarská anglická hořká), později jako Original Karlsbader Becherbitter - becherovku. Kapky, které si rychle získaly velkou oblibu, prodával v malých skleněných lékovkách. Později jejich prodej rozšířil nejen do různých měst monarchie, ale i do zahraničí.

Josef Vitus Becher byl synem karlovarského obchodníka Johanna Václava Bechera, jeho strýc David Becher byl lázeňským lékařem. Studoval na nižším gymnáziu v Doupově a piaristické koleji v Ostrově. Poté získával zkušenosti v obchodě své matky, jako praktikant působil i u plzeňské firmy Václav Biedermann et Co., obchod koloniálním zbožím, kořením a dalšími potřebami.

V roce 1794 si zřídil vlastní obchodní živnost a pronajal si výrobu vinné pálenky. Byl činný i v městské politice. V roce 1814 se stal magistrátním radou města, v letech 1821 až 1826 byl purkmistrem. Byl dvakrát ženatý a měl celkem 16 dětí, z nichž ho však přežili pouze dva synové a pět dcer.

Rodinný podnik

Právě jeden ze synů Jan (Johann), jemuž otec svěřil vzácnou recepturu, převzal v roce 1838 výrobu likérů v rodném domě. Becherovku začal plnit do půllitrových láhví, typické ploché láhve zavedl v roce 1866 podle návrhu svého švagra Karla Laubeho. Jan Nepomuk Becher (1813-1895), jehož podpis je dnes na každé lahvi Becherovky, je považován za faktického zakladatele firmy. Výrobu rozšířil do nedaleké vily Philladelphia a později postavil novou továrnu na Steinberkách (nyní Jan Becher Muzeum). Becherovku vyvážel mimo jiné do Německa a Francie.

V roce 1871 převzal vedení firmy Janův syn Gustav Becher (1840-1921), který ji úspěšně řídil téměř tři desetiletí, než svůj podíl prodal svým nevlastním bratrům Rudolfovi a Michaelovi. Za jejich vedení se Becherova společnost v roce 1904 stala dodavatelem císařského dvora, do vídeňského sídla císařství putovalo na 50 litrů Becherovky měsíčně. Světoznámou se stala za první světové války, kdy se vozila i vojákům na frontu, a dostala se tak například do Turecka a Egypta. V roce 1922 byly názvy Becherovka a Becher Bitter zaregistrovány jako ochranná známka.

Posledním z rodu Becherů a jedinou ženou, jež znala tajemství Becherovky, byla Hedda Becherová (1914-2007). Vedení firmy se ujala roku 1941, ale po válce byla odsunuta a donucena vydat recepturu státu. Za dob socialistického Československa, kdy byla firma znárodněna, se stala Becherovka jedním z nejúspěšnějších vývozních artiklů.

Hedda Becherová později začala v západním Německu vyrábět stejný likér a po roce 1972 firmu prodala společnosti Underberg, s níž si pak karlovarská Becherovka rozdělila západoevropský trh. Od roku 1999 opět existuje už jen jediná Becherovka, ta karlovarská.

V roce 2001 byla dokončena privatizace Becherovky, která přešla do vlastnictví francouzské skupiny Pernod Ricard. Ta od roku 2010 vyrábí likér v moderním závodě, který vyrostl v karlovarské městské části Bohatice. Firma se rozhodla opustit původní budovy, kde se vyráběl likér už od roku 1867, především kvůli tomu, že neumožňovaly další zvyšování kapacity výroby.

Becherovka, která se vyrábí z více než 20 druhů bylin dovážených z celého světa, získala celou řadu ocenění, například v letech 2011 a 2012 se umístila mezi deseti nejlepšími alkoholovými nápoji světa dle žebříčku Lonely Planet. Becherovka se dnes vyváží do více než 40 zemí světa. V minulém fiskálním roce se jí vyvezlo rekordních 3,6 milionu litrů.