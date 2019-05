Příběh vrtulníků Sikorsky: na začátku byly nákresy Da Vinciho

Letecký konstruktér Igor Sikorskij se proslavil už na úsvitu první světové války v rodném Rusku, když sestrojil čtyřmotorový a na svou dobu obří letoun nazvaný Ilja Muromec. Po bolševické revoluci ale nadaný inženýr, narozený 25. května 1889 v Kyjevě, emigroval a přes Francii se dostal do USA, kde na přelomu 30. a 40. let stál u zrodu prvních použitelných vrtulníků. A firma nesoucí Sikorského jméno dodnes patří mezi jejich největší světové výrobce.

Syn mezinárodně uznávaného psychiatra původně zamířil na petrohradskou námořní akademii, po třech letech ale zjistil, že důstojnická kariéra pro něj nebude to pravé. Mnohem víc ho zajímala technika a díky otcovu jmění ji mohl začít studovat v Paříži, než se v roce 1907 zapsal na kyjevskou polytechniku. O rok později se během návštěvy Německa poprvé seznámil s letadly bratrů Wrightů. "Během čtyřiadvaceti hodin jsem věděl, že se budu věnovat letectví," vyprávěl po letech.

Už na samém počátku konstruktérské dráhy, kdy zkušenosti sbíral i v centru tehdejších pokusů s létáním Paříži, se Igor Sikorskij snažil sestrojit vrtulník. Stroj, inspirovaný mimo jiné nákresy Leonarda da Vinciho, ale nakonec rozebral, když si přiznal, že asi nikdy nepoletí. "S tehdejšími stavem techniky, motorů a materiály - a koneckonců kvůli nedostatku peněz a zkušeností - jsem zkrátka nemohl uspět," vzpomínal Sikorskij na pokusy z doby, kdy mu bylo 20 let.

Aviatiku, která v prvních rocích "nebyla průmyslem ani vědou, ale uměním", ale neopustil, jen se vydal tradičnější cestou a začal se věnovat letounům s pevným křídlem. Konstrukce značil písmenem S a pořadovým číslem. V únoru 1910 začal s jedničkou a až pětka, dokončená v dubnu 1911, úspěšně létala. Na manévrech dokonce předčila všechny vojenské aeroplány a Igor Sikorskij s ní během půl roku podnikl řadu ukázkových letů, než havaroval kvůli komárovi, který ucpal přívod paliva.

Následoval S-6, o který projevila zájem armáda, a začátkem roku 1912 dostal Sikorskij místo hlavního konstruktéra čerstvě založeného leteckého oddělení Rusko-baltské vagónky. Přestěhoval se proto do Petrohradu, kde v rychlém sledu navrhl řadu někdy velmi podobných letadel, než na jaře 1913 předvedl světu stroj, o který se do té doby nikdo nepokusil. Dvouplošník se čtyřmi motory, který uvezl sedm cestujících a tříčlennou posádku, dostal jméno Russkij viťaz (Ruský rytíř).

Letadlo, o něco větší než současný český stroj L-410, však létalo jen čtyři měsíce, než jej v září 1913 poškodil motor odpadlý z jiného letounu. Igor Sikorskij se ale své myšlenky na velké letadlo nevzdal a už v lednu 1914 představil vylepšený model nazvaný Ilja Muromec podle ruského bohatýra. Koncem června 1914 s ním podnikl více než 2500 dlouhý let z Petrohradu do Kyjeva a zpět, sny o využívání letadla pro dopravu pasažérů ale zhatila první světová válka.

Americký exil

Během ní se čtyrmotorový stroj uplatnil jako bombardér, celkem se jich vyrobilo na osm desítek. Poté, co se k moci v Rusku dostali bolševici, ale Sikorskij zamířil do amerického exilu. Zpočátku se živil jako učitel, k letadlům se dostal v roce 1923, kdy v New Yorku založil firmu nesoucí americkou verzi jeho příjmení - Sikorsky. Ta na přelomu 20. a 30. let uspěla s dopravními stroji, včetně létajících člunů S-42 určených pro dálkové trasy aerolinek PanAm.

V té době se také Igor Sikorskij po dvou dekádách vrátil k myšlence letounu s kolmým startem a přistáním. A koncem 30. let konečně uspěl. Fanoušci létání dobře znají jeden filmový záběr - jakéhosi obřího splašeného pavouka z trubek se v něm pokouší zkrotit muž v elegantním svrchníku s kloboukem na hlavě. Mužem byl právě Sikorskij a "pavoukem" nebyl nic jiného než první americký vrtulník, stroj Vought-Sikorsky VS-300. Do vzduchu se poprvé vznesl v září 1939.

Konstruktér sice vrtulník postupně měnil, od prosince 1941 už ale vypadal jako většina dnešních strojů - měl jeden hlavní rotor a vyrovnávací vrtuli na zádi. O rok později pak americké armádní letectvo zařadilo do služby typ Sikorsky R-4, první masově používaný vrtulník na světě.

Igor Sikorskij se podílel na řízení své firmy a konstrukci vrtulníků do svých 68 let, kdy odešel na odpočinek. I poté ale docházel do kanceláře a radil svým nástupcům. Zemřel v říjnu 1972 ve věku 83 let.