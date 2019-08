Připravuje se cena pro odpovědného investora z ciziny

Český předseda vlády by mohl od letošního října každoročně udělovat cenu pro odpovědného zahraničního investora v České republice. Počítá s tím návrh vládního nařízení, které poslal do připomínkového řízení úřad vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle materiálu poprvé cenu udělit 14. října.

O cenu se budou moci ucházet firmy se sídlem v České republice, ve kterých má zahraniční právnická nebo fyzická osoba většinový podíl na základním kapitálu, případně pokud je v nich zahraniční subjekt podle zákonné definice ovládající osobou.

Cena se bude udělovat za mimořádný investiční přínos pro ekonomiku ČR. "Při udělení ocenění bude zohledněna výše ročního obratu, výše zisku investovaného v České republice a investice do veřejně prospěšných aktivit a projektů, vědy, výzkumu a vzdělávání, inovací, kultury nebo udržitelného rozvoje, nebo mimořádný přínos v oblasti společenské odpovědnosti," stojí v návrhu.

Zahraniční kapitál v českých firmách činí 1,25 bilionu korun a tvoří tak 60 procent jejich veškerého kapitálu. Zhruba bilion korun pochází ze zemí EU. Kapitál ze zemí EU tak tvoří 48 procent veškerého kapitálu firem v ČR a 80 procent veškerého zahraničního kapitálu v Česku, uvedla v květnu společnost CRIF. Ze 468.000 společností s dohledatelným většinovým vlastníkem jich má desetina (48.500) majitele ze zemí EU a další desetina má zahraniční majitele ze zemí mimo EU.