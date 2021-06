Přístroje, které chrání nejen vás, ale i váš majetek

Díky dnešní uspěchané době je stále více vzniků požáru, které jsou způsobeny převážně lidskou neopatrností a nedbalostí. Také s technologickým pokrokem je téměř nemožné, aby si člověk všiml jakékoliv nepatrné poruchy, či změny na elektrických zařízeních, které mohou díky zkratu způsobit nemalé škody na majetku a v horším případě i na lidském životě. K této kontrole nám pomohou kvalitní a odzkoušené požární signalizace a poplachové systémy.

Buďte vy i váš majetek v bezpečí

Většina lidí, kteří nemají osobní zkušenosti s požárem ani s jeho důsledkem, neberou na tuto problematiku velký zřetel. Každý si řekne klasicky známou větu ,,to se mně nemůže stát''. I když je člověk opatrný a dává pozor na zapálené svíčky, rozpálenou žehličku, nedopalky od cigaret a na mnoho dalších možností vzniku požáru, stále byste měli myslet na to, že ne vždy jste schopni tomuto stoprocentně předcházet. Ani není ve vašich silách ohlídat všechny osoby, které prostory využívají, aby byli důslední a opatrní. Může jít také o nečekané a nepředpokládané zkraty v elektrice nebo v nabíječce na mobilní telefon a požár je v malém okamžiku na světě. Bezpečí lidského života by vždy mělo být na prvním místě. Ten nám pomohou ochránit moderní technologie jako jsou požární signalizace a poplachové systémy, které nás včas upozorní na nebezpečí.

Proč pořídit požární a poplachové systémy?

Pokud chcete mít jistotu, že je váš dům stále pod kontrolou a mít možnost v případě vzniku požáru urgentně zasáhnout, pořiďte si kvalitní požární systémy, které lze připojit na poplachový systém nebo může jít pouze o samostatný hlásič na baterii. Tyto systémy nás včas upozorní na to, že je něco v nepořádku a díky tomu můžeme požár podchytit včas a zajistit bezpečnou evakuaci osob z budovy. Dále je možné pořídit si elektrické požární signalizace, které se dají připojit přímo s ústřednou nebo hasičským záchranným sborem, který dostane informaci o požáru a díky tomu je větší šance, že na místo dorazí včas a zamezí tak velké škodě na majetku. Díky většímu nárůstu tepla nebo kouře v místnosti či objektu se vyhlásí poplach s rychlou evakuací osob a spuštěním dalších zařízení. Pokud potřebujete poradit jaká požární signalizace či poplachový systém je pro vaše prostory a využití vhodný, neváhejte se obrátit na firmu Sigem s.r.o., která má s prodejem a instalací těchto zařízení několikaletou zkušenost