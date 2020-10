Pro český export je přelom roku zatím plný nejistot, míní odborníci

Pro český export zatím závěr letošního a začátek příštího roku znamená mnoho nejistot. Vliv na vývoz bude mít další vývoj pandemie koronaviru a s ním přijímané restrikce. Zásadní budou i politické události jako odchod Velké Británie z Evropské unie (EU) nebo výsledky voleb ve Spojených státech amerických. Vyplývá to z tzv. indexu exportu, který připravují Raiffeisenbank a Asociace exportérů.

Český export od ledna do srpna podle národní metodiky ztratil 268 miliard korun. Podle analytika Raiffeisenbank Davida Vagenknechta zůstává hodnota indexu exportu i pro září až listopad záporná. Mírně do kladných hodnot by se měla dostat v prosinci a lednu, uvedl. Celoroční propad vývozu bude podle aktuálního výpočtu činit minimálně 299 miliard korun.

V případě, že by při boji proti koronaviru byly omezeny výrobní podniky, ztráty exportu by byly dvakrát vyšší, upozornil dále Vagenknecht. Na situaci přitom nebude mít vliv jen epidemiologický stav v ČR, ale i v sousedních zemích, především v Německu.

Pokud Velká Británie vystoupí z EU bez dohody, začnou platit pravidla Světové obchodní organizace. Vývoz by tak začal podléhat clům. Tím by byl podle Vagenknechta poznamenán zejména tuzemský automobilový průmysl, zhruba deset procent všech exportů z tohoto odvětví totiž míří do Británie.

O výsledcích průmyslu rozhodne i zavření škol

"O výsledcích průmyslu po zbytek roku bude rozhodovat i doba, po kterou budou uzavřeny školy, protože rodiče se budou muset postarat o své ratolesti a budou masově čerpat ošetřovné," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Další významnou proměnnou podle něj bude situace ohledně otevřených hranic pro pendlery, hlavně v severovýchodním pohraničí. Vliv budou mít i podmínky chystaného kurzarbeitu, řekl dále.

Začátek příštího roku ovlivní podle Daňka také přechod na elektromobilitu. "Dovolil bych si jí přirovnat k významnému sebepoškozování a časem možná až k postupné sebevraždě automobilového průmyslu, a to nejen v České republice," dodal.

Český zahraniční obchod se zbožím kvůli pandemii zaznamenal podle Českého statistického úřadu od ledna do srpna pokles u vývozu a dovozu asi o desetinu. Bilance byla meziročně nižší o 42 miliard korun. Největší výkyvy byly v březnu a dubnu. Nejvíce klesl obchod s Německem, naopak výrazně vzrostl dovoz z Číny. Propad českého zahraničního obchodu se projevil především u motorových vozidel.