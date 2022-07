Proč je důležité porovnávat nabídky půjček?

Pokud plánujete, že si vezmete nějaký úvěr na financování osobních potřeb či podnikatelského záměru, neměli byste hned sáhnout po první možnosti, která se vám naskytne. Na trhu je mnoho poskytovatelů půjček, mezi nimiž si můžete vybírat, a porovnávat tak jejich nabídky a náklady na vámi zvolenou půjčku. A právě to vám usnadní srovnávač půjček. Zvýšíte tak své šance na získání nejlepších nabídek financování. Proč byste si měli nabídky půjček porovnat, pokud potřebujete půjčit peníze rychle?

Budete mít lepší představu o aktuálních úrokových sazbách úvěrů

Odvětví financí je jedna velká konkurence. Věřitelé se předhánějí v nabídkách výhodných úrokových sazeb a minimálních poplatků za zprostředkování půjčky. Pokud nevěnujete dostatek času dotazování se u několika věřitelů na různé programy financování a porovnávání odhadovaných celkových nákladů jednotlivých úvěrových struktur, můžete přijít o nejvýhodnější nabídku.

Při výpočtu můžete zohlednit související poplatky

Jistě vám může nějaká rychlá půjčka připadat jako supervýhodná, ovšem pozor, může mít skryté poplatky, o nichž nemáte před podpisem ani tušení! Srovnávač půjček vám toto pátrání usnadní. Tyto skryté poplatky za úvěr jsou například:

• předem vypočtené úroky,

• poplatek za vystavení dokladu,

• poplatek za poskytnutí úvěru,

• sankce za předčasné splacení,

• poplatky za refinancování a ukončení úvěru.

Tyto a mnoho dalších poplatků mohou zatížit vaši kapsu mnohem více, než jste původně očekávali, a váš úvěr se tak prodraží - ale to už s tím nebudete moci nic dělat. Víte-li, jaké jsou veškeré poplatky za vaši půjčku, můžete lépe odhadnout skutečné náklady.

Konkurenční boj

V případě, že věřitel, u něhož jste se již informovali, zjistí, že jste zjišťovali informace u jiných poskytovatelů, může vám nabídnout výhodnější podmínky, aby o vás jako o klienta nepřišel. Někteří mohou dokonce poskytovat výhody, jako je nulová akontace a roční poplatky, jen aby vás dostali na seznam svých klientů. Konkurence mezi věřiteli vás staví do silnější pozice při vyjednávání o lepších nabídkách, zejména pokud máte dobré úvěrové skóre a stabilní zdroj příjmů.

Na co se zaměřit při srovnávání půjček?

Existují hlavní kritéria, která řešit, pokud si chcete vzít tu nejvýhodnější půjčku, a s nimiž vám srovnání půjček pomůže.

Úroková sazba

Částka úrokové sazby je hodně variabilní, může se pohybovat od 2 % až do třeba 40 %. To samozřejmě závisí na typu půjčky, kterou požadujete, a také na vašem úvěrovém skóre. Jsou to vlastně peníze, které přeplatíte k vámi zapůjčené částce. Vzhledem k obrovskému vlivu úrokové sazby na vaši půjčku je to jeden z nejvýznamnějších faktorů, které byste měli při porovnávání nabídek půjček sledovat.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Při porovnávání půjček s různými podmínkami používejte místo úrokové sazby RPSN. Jedná se o roční úrokovou sazbu, která je určena v procentech. Zahrnuje nejen měsíční úrokovou sazbu, ale také poplatky předem a veškeré další náklady spojené s vaší půjčkou. Nabízí jasnější představu o skutečných nákladech, které vaše rychlá půjčka zahrnuje.

Náklady na uzavření smlouvy

Dejte pozor na poplatky, které vám budou naúčtovány za zprostředkování půjčky. Většinou se tyto poplatky pohybují v rozmezí 1 % - 6 % z celkové výše vámi zvolené půjčky. Pokud tedy narazíte na půjčku s nízkými úrokovými sazbami, věřte, že v ní nebudou započítány náklady na její zprostředkování, což většinou tyto nízké úroky pro zprostředkovatele kompenzuje.

Náklady na uzavření, které si věřitelé účtují, obvykle zahrnují:

• poplatek za zpracování úvěru,

• poplatek za úvěrovou zprávu,

• poplatek za přípravu všech vašich dokumentů,

• poplatek za ocenění u zajištěných úvěrů - platí se profesionálnímu odhadci, který prověřuje hodnotu vaší nemovitosti v případě, že jí ručíte,

• vyhledání vlastnického práva u hypotečních úvěrů - platí se společnosti třetí strany, která

• zajišťuje, že na domě nejsou žádná zástavní práva nebo dlužné daně,

• poplatek za prohlídku domu u úvěrů na bydlení,

• poplatek za geodeta u úvěrů na bydlení - platí se profesionálnímu geodetovi, který zajišťuje, že vaše nemovitost má přesné vyměření hranic.

Srovnávač půjček je v tomto případě jistě efektivním řešením.