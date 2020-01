Prodal se druhý největší diamant na světe. Budou z něj šperky

Luxusní francouzský módní dům zakoupil druhý největší diamant na světě. Kámen o hmotnosti 1758 karátů je známý jako diamant Sewelo. O milionové investici informoval server The Independent.

Louis Vuitton se v posledních měsících rozhodl okořenit svou nabídku a zaměřil se tedy na luxusní šperky. Drahý kámen byl nalezen těžební firmou Lucara Diamond Corp. v Botswaně v dubnu 2019 v dole Karowe. Název Sewelo znamená v překladu "vzácný nález".

Francouzská společnost oznámila, že se nyní chystá spolupracovat s HB Company, výrobcem diamantů z Antverp. Firma má zajistit rozřezání kamene na menší kousky a jejich následné vyleštění. Opracované kameny pak budou představeny v kolekci šperků.

The second-biggest diamond in history, 1,758-carat Sewelo, will be cut, polished and turned into a collection of Louis Vuitton jewellery pic.twitter.com/euyTneSrJg