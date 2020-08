Prodej ani koupě bytu s hypotékou nemusejí být překážkou

Příchod nového člena do rodiny, touha po větším bytě, stěhování do jiného města, rozvod či rozchod s partnerem. To je jen výčet nejčastějších situací, které vedou mnohé Čechy k rozhodnutí prodat stávající byt. Jak ale postupovat ve chvíli, kdy je financovaný hypotékou? Nemusíte se ničeho obávat, prodej je možný i tak. Nemovitostí zatížených hypotékou je na trhu celá řada a samotný hypoteční úvěr nepředstavuje při prodeji žádný problém. Jak postupovat?

Ve chvíli, kdy máte vhodného kupce na svůj byt, je stěžejní vědět, jakým způsobem zaplatí požadovanou kupní cenu. Ve hře jsou tyto možnosti: kupující má připravené vlastní peníze a ke koupi bytu nevyužije žádný úvěr, kupující převezme vaši stávající hypotéku, sjedná si novou hypotéku u stejné banky nebo se rozhodne pro hypoteční úvěr u jiné banky. Jak to v jednotlivých případech vypadá?

Kupující hradí nákup bytu z vlastních zdrojů

Nejjednodušší a zpravidla i nejrychlejší je prodej bytu, kdy má kupující připravené vlastní peníze na úhradu celé kupní ceny. Po podpisu rezervační smlouvy kupujícím se prodávající obrací na svoji banku, informuje ji o záměru byt prodat a současně ji požádá o vyčíslení aktuálního zůstatku hypotéky. Tato částka je uvedena v kupní smlouvě. Prodávající i kupující následně podepíšou kupní smlouvu, případně také smlouvu o advokátní úschově (pozn.: část peněz je možné poslat přímo do banky a zbytek na účet prodávajícího).

"Po podpisu smluv odešle kupující část peněz dle vyčíslení na účet banky, zbytek pak do advokátní úschovy nebo na účet prodávajícího. Následně je podán návrh na změnu vlastníka, ke kterému dává banka souhlas pro katastr nemovitostí. V době přepisu není ještě vymazané zástavní právo, které s sebou často nese zákaz jakékoliv manipulace s nemovitostí, tedy i přepis vlastníka," popisuje Veronika Hegrová z online sjednávače hypoték hyponamiru.cz.

Po zapsání nového vlastníka se uvolňuje zbývající část peněz z advokátní úschovy, pokud byla sjednána, a banka prodávajícího uvolňuje po obdržení dlužné částky zástavu (pozn.: zpravidla do 30 dnů od zaplacení této částky plus dalších 21 až 30 dní trvá výmaz z katastru nemovitostí). Vyplacení peněz z advokátní úschovy může být vázané až na výmaz zástavního práva - záleží na tom, jak se kupující a prodávající dohodnou.

Převzetí hypotéky od prodávajícího

Pokud se dohodnou prodávající, kupující a banka, přichází v úvahu také převzetí stávající hypotéky. Kupující musí při převzetí hypotéky splnit všechny podmínky banky stejně, jako by si sjednával novou hypotéku. Převzetí hypotéky se vyplatí v situaci, kdy má současná hypotéka velmi výhodné podmínky - například nízkou úrokovou sazbu.

"Výše hypotéky bývá zpravidla nižší než prodejní cena nemovitosti. Při prodeji se proto z kupní ceny odečte aktuální výše hypotéky a rozdíl v ceně je vyplacen prodávajícímu. Převzetí stávající hypotéky novým majitelem bytu bývá oproti sjednání nové hypotéky u jiné banky rychlejší. Banka má již všechny potřebné informace o kupované nemovitosti a má k ní také sjednáno zástavní právo," vysvětluje Veronika Hegrová.