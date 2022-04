Prodej aut v EU v březnu meziročně klesl o více než 20 procent

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v březnu meziročně snížil o 20,5 procenta na 844.187 vozů. Pokles tak výrazně zrychlil z méně než sedmi procent v předchozím měsíci. V tiskové zprávě to ve středu uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). V celém prvním čtvrtletí prodej meziročně klesl o 12,3 procenta na 2,246 milionu vozů. Pokles v České republice byl mírnější.

"Výrobu automobilů negativně ovlivňovaly pokračující výpadky v dodavatelském řetězci, situaci navíc zhoršil ruský útok na Ukrajinu," uvedlo sdružení k březnovému vývoji prodeje. "V důsledku toho většina zemí v regionu zaznamenala dvouciferné poklesy prodeje," dodalo.

Český Svaz dovozců automobilů už dříve uvedl, že v České republice se prodej nových osobních aut v březnu meziročně snížil o 15,7 procenta na 16.903 vozů. Za celé první čtvrtletí klesl o 4,3 procenta na 47.391 vozů.

Výsledky za březen a první čtvrtletí jsou podle partnera společnosti EY pro automobilový průmysl Petra Knapa očekávaným zklamáním. Jsou za nimi problémy v dodavatelských řetězcích, které omezují výrobní kapacitu automobilek a prodlužují čekací lhůty na nové vozy.

"Všechny velké evropské trhy v březnu výrazně klesly. Je smutnou skutečností, že letošní výsledky za tři měsíce roku jsou dokonce výrazně pod rokem 2020, kdy už jsme byli v Evropě zasaženi pandemií covidu-19. Tehdy se dalo pracovat ještě s určitými zásobami, které ve středu v prodejních kanálech velmi chybí," podotkl Knap.

Automobilce Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen, v březnu prodej v zemích EU meziročně klesl o 33,2 procenta na 37.490 vozů. Podíl této značky na unijním trhu se tak snížil na 4,4 procenta z 5,3 procenta před rokem, uvádí ACEA. Škoda se potýkala s nedostatkem čipů, ale i s nedostatkem výplní dveří po požáru u dodavatelské firmy, stejně jako s přerušenými dodávkami kabelových svazků od ukrajinského dodavatele v důsledku válečného konfliktu.

Analytik Peter Fuss ze společnosti EY varoval, že potíže v dodavatelských řetězcích budou pokračovat. "Přinejmenším do listopadu tohoto roku se situace výrazněji nezlepší," poznamenal. Upozornil také, že nahrazení dodavatelů z Ruska a z Ukrajiny vyžaduje určitý čas, a předpověděl, že automobilový průmysl se i v příštím roce bude potýkat s nedostatkem čipů.

"Pro zákazníky to znamená, že dostupnost nových automobilů prozatím zůstane omezená, dodací lhůty zůstanou mimořádně dlouhé a ceny se budou dál zvyšovat, a to i na trhu s ojetými vozy," uvedl Fuss. Předpověděl také, že prodej nových aut v EU by se v celém letošním roce mohl snížit zhruba o deset procent. "Mnohé nasvědčuje tomu, že trh s novými auty v EU v roce 2022 klesne na historické minimum," dodal.

Fuss rovněž upozornil, že v poptávce po autech se zatím neprojevily zhoršující se ekonomické podmínky. "Inflace roste, hospodářský růst se zadrhává, ceny benzinu jsou extrémně vysoké. Tyto faktory by ve středně dlouhém období mohly poptávku ovlivnit, v současnosti však ještě pro automobilový sektor nehrají žádnou roli," uvedl.