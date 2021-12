Prodej aut v EU v listopadu klesl o 20,5 procenta, snížil se pátý měsíc po sobě

Prodej nových osobních aut v Evropské unii v listopadu meziročně klesl o 20,5 procenta na 713 346 aut. Ve své zprávě to v pátek uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

Prodej se snížil pátý měsíc po sobě a letošní listopad je nejhorším listopadem v historii záznamů, které sahají do roku 1993. V České republice byl pokles v listopadu mnohem mírnější a od ledna do konce listopadu už prodej vykazuje meziroční nárůst. Netýká se to ale prodeje vozů Škoda.

Za prvních 11 měsíců letošního roku se prodej nových aut v EU meziročně snížil o 0,04 procenta zhruba na 8,9 milionu. Do minulého měsíce silný růst ze začátku roku vyrovnával pokles prodeje způsobený nedostatkem polovodičů a prodej aut se do října úhrnem zvyšoval. Tři z největších automobilových trhů EU do listopadu stále vykazují růst - Itálie o 8,6 procenta, Španělsko o 3,8 procenta a Francie o 2,5 procenta.

K nejhoršímu listopadu od roku 1993 podle partnera společnosti EY Petra Knapa přispělo omezení nabídky a delší dodací lhůty. "Skoro třetinový meziroční propad v Německu a čtvrtinový v Itálii ukazují rozsah problému. Pro srovnání - loni v listopadu byl propad 12 procent, řekl Knap. "Letošní listopadový výsledek poslal celkových 11 měsíců roku 2021 už lehce pod úroveň katastrofálního roku 2020. Takže se přání alespoň minimálního meziročního růstu v EU prakticky určitě nevyplní," dodal.

Tři z největších automobilových trhů v Evropě zaznamenaly v listopadu dvouciferné ztráty, stejně jako řada ostatních trhů. V Německu se prodalo o 31,7 procenta méně vozů, v Itálii o 24,6 procenta a ve Španělsku o 12,3 procenta. Více aut se v listopadu meziročně prodalo pouze v Bulharsku, Irsku a ve Slovinsku.

V České republice se v listopadu podle ACEA prodalo meziročně o 7,5 procenta méně nových aut, celkem 16 174. Od ledna do konce listopadu ale počet registrací vykazuje růst o 4,4 procenta na 190 668 aut.

Podle konzultanta společnosti Arval Tomáše Kadeřábka je český trh s auty desátý největší v EU. "Zákazníci se nicméně kvůli neustále se zvyšující ceně nových aut rozhodují pro alternativní způsoby financování, například prostřednictvím operativního leasingu. Letos jsme zaznamenali nárůst poptávky o 18 procent, rostoucí zájem mají zákazníci také o elektromobily a plug-in hybridy," dodal.

Z jednotlivých výrobců se v říjnu nedařilo například skupině Volkswagen, která v EU prodala meziročně o 33,7 procenta vozů méně. Škodě Auto, která je součástí skupiny, prodej v EU meziročně klesl o 28,6 procenta na 34.124 aut. Od ledna do listopadu se skupině Volkswagen prodej snížil o 1,6 procenta. Škoda vykazuje propad o 7,6 procenta.

Výrazně nižší prodej (minus 23,5 procenta) měla v listopadu i skupina Stellantis, jejíž součástí jsou značky Peugeot, Fiat nebo Citroën. O 28,3 procenta klesl v listopadu prodej značce Daimler.

Pokles o 43,7 procenta zaznamenala americká automobilka Ford, naopak jihokorejská skupina Hyundai registruje nárůst o 20,9 procenta.

"Výhled automobilového průmyslu zůstává nicméně s ohledem na silnou poptávku docela příznivý, tedy za předpokladu, že se automobilkám bude dařit i v logistice. Pro spotřebitele zatím platí, že automobily budou dál zdražovat a jejich nabídka zůstane ještě nějaký čas spíše omezená," dodal analytik ČSOB Petr Dufek.