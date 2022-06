Prodej Budvaru by státní rozpočet nezachránil, řekl ředitel pivovaru

Případný prodej pivovaru Budějovický Budvar by krátkodobě státní rozpočet nezachránil a dlouhodobě by ČR přišla o jeden ze symbolů českého pivovarnictví. V reakci na výroky šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové k možnostem prodeje Budvaru to ve středu řekl ředitel pivovaru Petr Dvořák. Prodej by podle něj přinesl desítky miliard korun. Budvar je zahrnutý mezi strategické státní podniky, dodal Dvořák. Prodej by vyžadoval i změnu zákona.

"Tyhle komentáře se objevují v pravidelných či nepravidelných rytmech, ale pokud vím a byl jsem ujišťován, žádná seriózní práce tímto stylem se zatím nikdy nerozvíjela," řekl Dvořák. Řekl, že ho o tom ujišťovali zástupci minulé i současné vlády. "Existuje materiál, který mluví o strategických státních podnicích, a Budvar tam byl vždycky zahrnutý. To znamená, že by se nás debata (o prodeji) neměla týkat. Co se týká debaty, jestli by stát měl vařit pivo, tak ta je hodně o tom, jaké jsou krátkodobé zisky z případného prodeje versus dlouhodobý přínos toho, co se Budějovický Budvar snaží dělat, a toho, co se snaží dělat pro celé české pivovarnictví. Bavíme se o ceně (za prodej Budvaru) v desítkách miliard korun. Krátkodobě nám to finance nezachrání a dlouhodobě přijdeme o jeden ze symbolů českého pivovarnictví," řekl Dvořák.

Budvar je národní podnik. Podle názoru předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by ho měl stát prodat. Řekla to deníku Právo. Předsednictvo strany schválilo v úterý usnesení, v němž v zájmu konsolidace veřejných financí vyzývá k prodeji státního majetku, který není podstatný pro vykonávání jeho hlavních funkcí. Podle Pekarové Adamové stát nemá provozovat hotel ani vařit pivo. "Není k tomu jediný racionální důvod," řekla deníku.

Stát drží majoritní podíly či zcela ovládá desítky podniků. Budvar patří vedle ČEZ, Českých drah, České pošty či Lesů ČR mezi nejvýznamnější. Z nemovitostí patří státu například hotel Thermal v Karlových Varech. O jeho prodeji, stejně jako o prodeji Budvaru, se v minulosti opakovaně uvažovalo.

Privatizaci Budvaru připravovalo ministerstvo zemědělství od roku 2007 za druhé vlády Mirka Topolánka (ODS). Ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) chtěl v roce 2007 najít poradce, který měl státu pomoci při přeměně národního podniku na akciovou společnost. Proti privatizaci se již v předchozích letech vyslovili prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus.

Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby za pivo poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,17 miliardy. Budvar vyvezl loni přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta. Byl to rekordní růst, v objemu i tržbách. Další výsledky zatím národní podnik se 670 zaměstnanci nezveřejnil.