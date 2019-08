Prodej luxusních per stagnuje. Jak vypadá český trh?

Pera americké značky Parker patří u českých zákazníků dlouhodobě k nejoblíbenějším. Jejich nejlevnější řady jsou zároveň podle prodejců nejčastějším terčem padělatelů. Dnes je to 80 let, kdy si firma Parker zaregistrovala své zřejmě nejslavnější pero, model 51. Podle obchodníků letos prodej luxusních per tradičních značek, ke kterým Parker patří, stagnuje. Vyšší zájem je naopak o psací potřeby vyráběné německou firmou Lamy, shodli se prodejci.

Pero Parker Duofold The Craft of Traveling vydané loni k 130. výročí firmy s cenou od 79 tisíc korun patří u českých obchodníků k nejdražším perům. "Z celkového počtu 1300 kusů, které byly vyrobeny, jsme u nás prodali sedm kusů," řekla marketingová manažerka společnosti Activa Karolína Hamzová. Naopak nejlevnější modely Parker Jotter nebo Vector jsou dostupné od několika set korun. Podle obchodníků jsou ale nejčastěji padělány.

Hamzová se setkala už také s padělky pera Lamy Safari. Právě psací potřeby německé rodinné firmy Lamy, která za design svých per získala řadu ocenění, získávají u českých zákazníků na oblibě. Vyšší zájem potvrzuje majitel internetového obchodu Luxusní-pera.cz Michal Byrtus s tím, že větší prodeje sleduje i u per americké značky Cross.

Sbírku čítající několik stovek per, kterou mohli před několika lety obdivovat návštěvníci tematické výstavy na pardubickém zámku, vlastní indický dirigent Debašiš Čaudhrí žijící dlouhodobě v České republice. Pera sbírá od dětství. "Má pera jsou především historická, od nejluxusnějších kousků své doby až po běžné psací potřeby, které v průběhu času ale velmi znásobily svou hodnotu a vzácnost," uvedl. Jeho oblíbenými značkami jsou Montblanc, Pelikan, původně americký Waterman, Sheaffer nebo zmiňovaný Parker. Zajímá se i o česká plnicí pera, např. originály od L. C. Hardtmuth, řekl. Spíš než konkrétní značka ho lákají pera, která ještě nemá.

Na nákup nových per myslí stále. "Díky své hudební profesi se dostanu na mnoho míst. Typicky když skončím zkoušku, jdu se podívat do města po obchodech," řekl. Vzácná pera shání ale třeba i v inzercích na internetu.