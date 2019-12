Prodej strouhanky se za posledních pět let zvýšil o 60 procent

O tom, že Češi mají v oblibě smažená jídla a hojně používají k této úpravě "trojobal", svědčí každoročně se zvyšující čísla prodeje strouhanky z pekárenských společností koncernu Agrofert. Důvodem růstu může být také fakt, že lidé si již nemelou strouhanku sami doma v takové míře, jako tomu bylo dříve.

Data koncernu Agrofert ukazují, že prodej strouhanky každým rokem stoupá. Zatímco v roce 2014 se v jeho pekárenských společnostech prodalo 2563 tun strouhanky, loni vzrostl její prodej až na 4108 tun. Za posledních pět let tedy stoupl prodej strouhanky o více než 60 procent. Z dat také vyplývá, že nejvíce strouhanky se prodá domácnostem před Vánocemi, naopak v lednu nejméně za celý rok.

"Prodej strouhanky už několik let po sobě roste a také letos očekáváme další meziroční nárůst. Zároveň s tím ale narážíme na kapacitu její výroby, a to v rámci celé divize pekáren. Důvodem je nízká cena strouhanky a probíhající restrukturalizace pekáren. Neodpovídající marže zároveň neumožňuje do další výroby investovat a rozšiřovat ji ve stávajících pekárnách," říká Jaroslav Kurčík, člen představenstva Agrofertu, zodpovědný za pekárenskou divizi.

"Zatím největší nárůst jsme zaznamenali v roce 2014, kdy meziroční prodej stoupl o téměř 40 procent. V roce 2016 pak prodej meziročně vzrostl o dalších téměř 30 procent a loni došlo ještě k mírnému nárůstu prodeje," říká Martin Dolský ze společnosti Penam.

Růst prodejů jde ruku v ruce se zvyšující se poptávkou, což potvrzuje také Václav Hroneš, ředitel vývoje a technolog v United Bakeries: "Strouhanku pro malospotřebitele vyrábíme v pekárnách Brandýs nad Labem a v Plzni a poptávka trhu se stále zvyšuje."

Nejvíce strouhanky se prodá v období před Vánocemi, kdy se Češi chystají hlavně na obalování a smažení vánočního kapra. "Prodeje strouhanky se zvyšují už v listopadu, kdy oproti říjnu výrazně stoupá její prodej a v prosinci se ještě zvýší až na dvojnásobek," vypočítává Martin Dolský ze společnosti Penam a doplňuje: "Naopak v lednu prodej strouhanky pravidelně prudce klesá, loni to bylo na zhruba třetinovou hodnotu prodeje v prosinci."

V posledních letech se využívají pro výrobu strouhanky moderní postupy. "Strouhanku vyrábíme z krudonů, speciálních rohlíků s nižším obsahem tuku, které se pečou speciálně pro její přípravu. Strouhanka pak déle vydrží a tak rychle nežlukne," představuje možnosti výroby Václav Hroneš z United Bakeries