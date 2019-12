Prodeje o druhém adventu rostly. Největší zájem je o potraviny

Až o desetinu se ve srovnání s předchozím víkendem zvýšily tržby obchodníků během druhého adventního víkendu. Oproti běžným dnům je pak růst prodejů vyšší místy až o polovinu. Největší zájem je o potraviny, dále také o hračky nebo elektroniku. Vyplývá to z informací od obchodníků. O desítky procent ve srovnání s běžnými dny rostly tržby už minulý týden.

Značný zájem je především o potraviny, některé obchody je navíc nyní nabízely se slevou jako součást akcí na Mikuláše. Například řetězce Tesco či Kaufland zaznamenaly největší prodeje u surovin pro vánoční pečení, jako jsou mouka, cukr, máslo a další. Zájem je také o potravinové dárky. Podle mluvčí Globusu Rity Gabrielové jsou žádané hlavně dárkové sady lihovin, piv nebo vín, u kterých se obrat zvýšil skoro o třetinu. Populární jsou i dárkové kazety s prémiovými sýry nebo uzeninami, sušenými šunkami nebo svátečními paštikami. Z dalšího zboží rostou řetězcům tržby z prodeje drogerie či vánočních dekorací a osvětlení.

Vánoční špička evidují rovněž internetové obchody. "Skokově vzrůstá obsazenost jednotlivých závozových časů, ale také velikost a cena jednotlivých nákupů, což se udrží až do Štědrého dne," řekl výkonný ředitel firmy Košík.cz Tomáš Jeřábek. Dodal, že letošní adventní prodeje budou pro online supermarkety rekordní. Potvrzuje tp Jiří Uhlíř ze společnosti Rohlík.cz, kde obrat oproti běžným dnům vzrostl až o 60 procent. Lidé v online supermarketech nakupují zejména suroviny na pečení, jako jsou hotová těsta nebo bezlepkové cukroví, zároveň už si vytvářejí také zásoby na svátky.

Přibližně o osm procent se oproti minulému víkendu zvýšil počet návštěvníků v obchodních domech IKEA. Zákazníci se zaměřovali zejména na drobnější zboží jako formy na pečení, skleničky, talíře a další předměty ke stolování a vánoční dekorace.

Hitem jsou interaktivní panenky

K nejprodávanějším znovu patřily také hračky. Několikanásobný růst prodejů oproti mimovánoční době zaznamenaly obchodní řetězce s hračkami Bambule a Sparkys. Podle Jany Krčkové je letošní vývoj oproti předchozím rokům odlišný. Podle ní lidé s nákupy dlouho otáleli a ve velkém začali až v minulém týdnu při akcích Black Friday a prvním adventním víkendu. V podobném duchu pak pokračují prodeje i o tomto víkendu.

O hračky je velký zájem také u Mall.cz, kde jsou hitem letošních Vánoc zejména interaktivní panenky, autodráhy nebo stavebnice Lego. Populární jsou i u Alzy, kde je zájem například také o drony. V obou obchodech roste i zájem o elektroniku, hlavně chytré telefony, televize, hodiny a další.

U Alzy, kde tento víkend prodeje narostly o 17 procent, patří mezi nejprodávanější kromě televizorů a mobilních telefonů i kávovary, bezdrátová sluchátka, set top boxy, chytré hodinky. Podobně nakupovali zákazníci u Mall.cz, kde byl velký zájem například o robotické vysavače.

Podle ředitelky Slevomatu Marie Havlíčkové však největší prodeje obchodníky teprve čekají, a to během příštího víkendu. "To totiž bude většina zákazníků po výplatním termínu a navíc začnou nakupovat i opozdilci, kteří doposud nic nepořídili," uvedla. Na slevovém portálu zákazníci nakupovali zejména výlety do zábavních parků nebo adrenalinové zážitky. Nepříznivé počasí rovněž pomohlo prodejům wellness pobytů.