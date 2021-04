Pronajímané e-shop systémy zachránily byznys mnoha podnikatelů

Podnikat a prodávat na internetu by v dnešní době chtěl snad každý. A ještě lépe mít již zajetý e-shop s historií. Pokud možno rok nebo dva zpět. Mnoho podnikatelů ale přechod do online prostředí zaspalo. Někteří z nich se to snažili dohnat ještě v minulém roce. Další se snaží dohánět ještě teď.

Ti, kteří situaci nepodcenili a internetový obchod měli už před koronavirovou krizí, ve většině případů prodejem na internetu vydělali. A svezli se na extrémním růstu e-commerce trhu a jeho podílu na maloobchodním prodeji. Podnikatelé, kteří v roce 2020 narychlo spustili online prodej, zase svůj byznys často na poslední chvíli zachránili od krachu. A mnohdy jim v tom pomohly právě pronajímané e-shop systémy. Ty totiž umožní rychlou a snadnou tvorbu e-shopu. A přesně tak museli podnikatelé na situaci reagovat.

Jak konkrétně pomůže pronájem k rychlému startu online podnikání?

Se SaaS (Software jako služba) platformami v oboru e-commerce je to podobné jako například s pronájmem nemovitosti. Pokud prozatím nemáte na vlastní bydlení, tak si ho prostě a jednoduše musíte obstarat jinak. Rychlost, s jakou se zařídíte, je přímo úměrná míře vaší šikovnosti a snahy. Stejně tak je tomu u pronajímaných e-shop řešení. Pokud chcete prodávat opravdu rychle, stačí trocha umu a času. No a online obchod máte klidně druhý den. A ještě vás to nebude stát žádnou závratnou sumu.

V rámci měsíčního pronájmu dostanete vyladěný systém. Součástí je technická a zákaznická podpora. U některých řešení také propracované nápovědy k veškerým funkcím. Zároveň se můžete spolehnout na to, že systém je pravidelně udržován a aktualizován. Toto všechno máte v ceně. Ta se pohybuje v rozmezí od pár set korun po několik tisíc měsíčně. Nevýhodou může být pevně daná funkčnost, různé možnosti individuálních úprav grafiky nebo napojení pouze na některé systémy třetích stran. Je proto potřeba vybrat si z nabízených systémů ten, který vám sedne nejvíce. A také být připraven v některých věcech udělat kompromis a malý ústupek.

A pro koho je vlastně ten pronájem vhodný?

Zejména pro menší nebo střední podnikatele a firmy. Obrovské e-shopy se stovkami tisíc produktů je určitě vhodnější stavět na zakázku. Pronajímaná řešení jsou připravena na desítky tisíc produktů. Některá i na vyšší desítky tisíc. Smyslem SaaS řešení je umožnit podnikat online každému. I ten nejmenší živnostník si může založit svou internetovou prodejnu a oslovit potenciální zákazníky napříč celou republikou. Nebo i v zahraničí. To všechno moderně, funkčně, bez čekání a velkých rizik a investic.

Když je pro vás pronájem nejlepší možnost a chcete si vybrat správně

Pronajímaných e-shop platforem je na českém a slovenském trhu několik desítek. Některé bohužel v návaznosti na jejich kvalitu nestojí ani za zmínku. S výběrem vám může pomoct portál vybrat-eshop.cz. Zde si pěkně srovnáte nabízené funkce a propojení na systémy třetích stran. Obecně je ale potřeba si dát pozor na toto:

Funkce a kvalita systému

Systémy se ve funkcích mírně liší. Pozor si dejte na to, jaké funkce máte nebo nemáte v ceně měsíčního nájmu. Některá řešení levnější cenové balíčky omezují na funkcích. U jiných máte u každého tarifu funkce všechny. A liší se pouze počtem produktů. Takovou nabídku má právě například UPgates.

Systém by měl být také kvalitní. To znamená zejména to, že by se vám v něm mělo dobře pracovat a jeho funkcionalita by vám měla vyhovovat. V budoucnosti vás nesmí brzdit. Proto si dejte pozor například na zpracování a správu jazykových mutací e-shopu. Dnes možná nad zahraničním prodejem nepřemýšlíte, ale brzy se může situace vyvinout úplně jinak. A pak vám přijde vhod plnohodnotné řešení, které má v merku jak multidoménovost, tak multijazyčnost.

Cena nájmu a smluvní závazky

Pozor si dávejte na to, co vše máte opravdu v ceně nájmu. Některá řešení vás donutí doplácet si funkce nebo mají skryté poplatky. Nenechte se tak zmást marketingově a obchodně zajímavými cenovými nabídkami. Pozor si dávejte i na závazky. Například smlouvy na dobu určitou s výpovědní lhůtou. U zmiňovaného pronájmu nemovitosti jsou sice běžné. U pronájmu e-shop řešení to ale není nezbytné. A určitě to nestojí za nabízenou procentuální úsporu. Proč? Protože se tím připravíte o hlavní výhodu pronájmu. Tedy nemuset platit jednorázově vyšší sumu.

Design a grafika

Jeden z několika faktorů, které vás skvěle odliší od konkurence. Vyladěný a originální design vašeho e-shopu. Při výběru systému si tak dávejte pozor na to, jaké možnosti tvorby designu nabízí. Značná část nabídne pouze omezené šablony, na kterých se moc nevyřádíte. Takové online obchody pak vypadají často jako přes kopírák. A to prostě nechcete.

Vyzkoušet můžete pronájem e-shopu u UPgates. A to na 30 dní zdarma, bez závazků.