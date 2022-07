Pronajímání expertů v IT je moderní, ale má svá rizika

Taky vám chybí schopní IT? Jednotlivci, či dokonce celý tým, jehož absence vás připravuje o miliony? Možná jste narazili na pojem bodyshopping čili pronájem lidí. Najmout si programátora, vývojáře či softwarového inženýra pouze na konkrétní projekt však má značná rizika.

Svoboda a flexibilita pro ajťáka, jistota získání expertů pro firmu. Pronajímání IT lidí čili bodyshopping si v posledních letech získalo popularitu a na první pohled vypadá jako typická win-win situace. Tento model však má svá úskalí, zvláště pokud se jedná o větší projekty, vyžadující početnější týmy lidí. Může jim chybět loajalita a týmový duch a motivací bývají často pouze peníze. "Opravdové profesní partnerství, stojící na vzájemné důvěře, lze stěží postavit na pronajatých lidech," vysvětluje Radovan Jelen ze společnosti FG Forrest, na jejíchž IT projektech pracuje téměř stovka zaměstnanců a dodavatelů.

Spíše nižší pozice a rutina

Najímání lidí na časově omezené projekty dává podle něj smysl spíše u méně kvalifikovaných profesí. "Kvality interního týmu najatými lidmi nevyrovnáte," radí Radovan Jelen. "Pokud chcete klientům garantovat spolehlivost, dodržování termínů a týmového ducha, potřebujete lidi, kteří jsou s týmem a klienty spjatí."

Ani pro druhou stranu, tedy IT specialisty, však nemusí být freelance čili volná noha vždy to pravé ořechové. Jejich svoboda je vykoupena nejen větší nejistotou, ale také určitým odosobněním. IT expert se stává pouhou položkou v rozsáhlých databázích specializovaných agentur, což nemusí vyhovovat těm, kteří vyhledávají prostředí respektujícího společenství, komunitu či vysokou firemní kulturu. A právě takových IT expertů, hledajících tzv. work life balance, stále přibývá.

Připočtěte k tomu touhu ajťáků po zajímavé práci a velkých výzvách pro zajímavé klienty, a rázem se moderní pronajímání lidí na projekty nejeví nikterak idylicky. Jeho smysl mu však neupírá ani Radovan Jelen: "Pro určitý typ šablonovitých projektů, týkající se například bezpečnosti, hardware či komodit, může být bodyshopping opravdu optimální řešení, ale pokud má IT rád výzvy a řešení na míru, bude patrně zklamán," tvrdí. Je přesvědčen, že atmosféru fungujícího týmu nelze ničím kompenzovat: "Věříme, že když se lidé lépe poznají, o to líp jim půjde práce na projektech. Proto se snažíme všem zaměstnancům nabízet tak zajímavé projekty a prostředí, aby u nás chtěli zůstat dlouhodobě. Řada našich programátorů je u nás pět, deset nebo i patnáct let, neustále se rozvíjejí a rostou na nových projektech."