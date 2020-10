Propad příjmů kvůli koronaviru Praha vyčíslila na 10 miliard

Kvůli pandemii nemoci covid-19 očekává vedení hlavního města propad příjmů přes deset miliard korun. Z toho propad daňových příjmů zřejmě dosáhne 6,1 miliardy. Řekl to náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Město původně očekávalo propad ve výši až 15 miliard. Praha nyní chystá návrh rozpočtu pro příští rok.

Ten počítá s daňovými příjmy 53,4 miliardy a ostatními běžnými výdaji 41,7 miliardy, což je meziročně méně. Kolik peněz půjde na investice, zatím nebylo rozhodnuto.

"Pokud bychom měli vycházet z měsíce září, tak s největší pravděpodobností přesáhne propad deset miliard korun. Pracujeme ale s nebývalou mírou nejistoty, nakonec může být vše jinak. Nevíme ani, co bude zítra. Do budoucnosti bohužel nevidíme," řekl Vyhnánek.

V červenci čekalo vedení Prahy propad daňových příjmů ve výši 8,5 miliardy. V srpnu byl údaj zpřesněn na 7,5 miliardy. "Je na místě ale říct, že v červenci, v srpnu a září jsme nečelili žádným drakonickým opatřením, což se pozitivně projevilo do ekonomiky. Co se stane daňově v dalších měsících, to ale nevíme," řekl Vyhnánek.

Velká ztráta bude v dopravě

Významnou ztrátu Praha zaznamená ve veřejné dopravě, kde dopravní podnik přijde o asi 1,5 miliardy. "To jsou ušlé zisky DPP, které budeme muset kompenzovat," řekl Vyhnánek.

Hospodaření městských příspěvkových organizací, jako jsou muzea, divadla či zoologická a botanická zahrada přijdou dohromady o asi 800 milionů. Se ztrátou půl miliardy počítá město v souvislosti se zachováním, obnovou a rozvojem podnikání a poskytování služeb a přibližně o 100 milionů přijde Praha na své vlastní hospodářské činnosti.