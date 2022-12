Proti zrušení elektronické evidence tržeb je polovina Čechů, ukázal průzkum

S koncem elektronické evidence tržeb (EET), o němž ve středu bude hlasovat Senát, nesouhlasí 48 procent lidí. Naopak pro zrušení EET je 32 procent lidí a pětina respondentů pak neví, nebo nemá názor. Vyplynulo to z průzkumu agentury NMS Market Research, která jej provedla na konci listopadu mezi zhruba 1300 lidmi.

"Na názorech je patrné rozštěpení společnosti na dva tábory. Proti zrušení EET jsou častěji voliči hnutí ANO a KSČM. Naopak voliči koalice Spolu uváděli častěji, že se zrušením evidence souhlasí," uvedl spoluautor průzkumu Michael Bouška. Podotkl, že zajímavá je situace u voličů Pirátů. "U nich je v porovnání s voliči Spolu víc, kterým zrušení EET vadí," dodal.

Výrazně častěji jsou pro zrušení EET také podnikatelé (včetně OSVČ), mezi nimi si konec EET přeje 61 procent respondentů. Ti, kteří s ukončením provozu EET souhlasí jako nejčastější důvody pro zrušení uvádí zbytečné náklady a byrokracii. Dále zmiňují nejasnost přínosů či šikanu převážně malých obchodníků. Respondenti také uvedli, že EET bylo i přes slibované srovnání podmínek v podnikání obcházeno.

Podporovatelé EET na druhou stranu namítají, že stát měl přehled o tržbách a lépe zabraňoval šedé ekonomice. Lidé rovněž jmenovali nastavení spravedlivých podmínek v podnikání či přínos pro státní kasu.

Zrušení EET má vláda Petra Fialy (ODS) v programovém prohlášení. Evidenci tržeb, kterou zavedl kabinet Andreje Babiše (ANO), pokládá za zatěžující pro podnikatele i stát kvůli nákladům na správu EET. Sněmovna schválila ukončení EET k závěru letošního roku na konci listopadu, ve středu o tom bude hlasovat Senát, před týdnem senátní výbory konec EET podpořily.

Evidence tržeb začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 jí začali podléhat podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Od jara 2020 byla kvůli pandemii covidu přerušena do konce letošního roku a stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zrušení schválit nepodařilo, začala by EET od příštího roku opět fungovat, a rozšířila by se navíc na další obory podnikání.