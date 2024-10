Provozovatel elektrické přenosové sítě šesti států Perského zálivu si pro dodávku obchodního systému vybral Unicorn

Již šest států Perského zálivu propojuje regionální elektrická přenosová síť. S jejím řízením, další regionální expanzí i novými funkcemi pomůže software společnosti Unicorn. Česká softwarová firma zvítězila ve výběrovém řízení pořádaném organizací Gulf Cooperation Council - Interconnection Authority (GCCIA), která spravuje vysokonapěťovou infrastrukturu propojující Saúdskou Arábii, Bahrajn, Kuvajt, Katar, Omán a Spojené arabské emiráty.

Unicorn se dlouhodobě významně podílí na transformaci evropské energetiky a budování jednotného liberalizovaného trhu s energiemi. Významná zakázka z Blízkého východu je počátkem jeho rozkročení mimo hranice Evropy.

"Jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme spolupracovat s GCCIA na tomto strategickém projektu. Považujeme to za obrovský milník a potvrzení naší schopnosti dodávat špičková řešení pro energetiku na globální úrovni. Věříme, že úspěšná implementace našeho produktu Damas MMS:E v regionu Perského zálivu nám otevře dveře k dalším příležitostem a expanzi na Blízkém východě," říká Jan Jaroš, generální ředitel Unicorn Systems.

Česká softwarová společnost dodá takzvaný Electricity Market Management System (EMMS), který organizaci GCCIA pomůže zefektivnit procesy a otevřít nové možnosti na rozvíjejícím se regionálním trhu s elektřinou. Ten se rozrůstá o nové oblasti - aktuálně například Irák, ale plánuje se připojení mnoha dalších arabských zemí. Tamní energetika tak směřuje k pokročilejším přístupům, jako je například koordinované řízení kapacity napříč zónami, a správce soustavy se bez podpory špičkového softwaru neobejde.

Řešení od Unicornu je postaveno na produktu Damas MMS:E, což je komplexní platforma pro řízení trhu s elektřinou navržená a vyvinutá přesně pro potřeby provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů. "Díky své flexibilitě a konfigurovatelnosti je naše řešení připraveno na změny a rozšíření, například o nové typu trhů nebo nové procesy zajišťující bezpečnost dodávek. Systém EMMS pro GCCIA bude vystavěn s využitím stávajících obchodních modulů Damas MMS:E, které odpovídají nejmodernějším technickým a oborovým standardům," vysvětluje Michal Vacek, ředitel streamu, který má v Unicorn Systems průlomovou zakázku na starost.

Nejnovější generace platformy Damas MMS je vybudována ve standardní Mobile-First loT-Ready Cloud Architecture, kterou Unicorn využívá ve všech svých produtech a řešeních a která propojuje moderní technologie a procesy pro výrobu aplikací s 25 lety znalostí, zkušeností a postupů ověřených mnoha úspěšnými projekty po celé Evropě.

Energetika zažívá v posledních letech skutečný přerod, obzvlášť v oblasti udržitelnosti a nástupu obnovitelných zdrojů. Unicorn staví svou strategii primárně na kvalitě dodávek a nejmodernějších technologiích svých řešení, která jsou tak schopna pokrýt neustále se zvyšující nároky spojené s inovacemi a transformací celosvětové energetiky. Unicorn dodává informační systémy evropským správcům přenosových soustav již více než čtvrt století. Celá platforma Damas MMS je tak výsledkem bohatých zkušeností a jedním z nejpoužívanějších produktů svého druhu v Evropě.

Samotný podpis kontraktu mezi GCCIA a společností Unicorn byl součástí slavnostní podpisové ceremonie při příležitosti propojení trhu s elektřinou v Perském zálivu s Iráckou republikou, která se konala ve středu 9. října v sídle Gulf Electricity Interconnection Authority v Dammamu. Ceremoniálu se zúčastnila i je Jeho excelence, královská výsost, korunní princ Saud bin Bandar bin Abdulaziz. Za arabskou stranu byl přítomen rovněž náměstek guvernéra Východní provincie, Eng. Ahmed Al-Ibrahim, generální ředitel úřadu Gulf Electricity Interconnection Authority, a Eng. Saleh Al-Omari, generální ředitel společnosti Gulf Laboratory. O významu celé akce svědčí rovněž přítomnost českého velvyslance Pavla Kafky (Ambassador of Czech Republic in KSA), Petra Hladíka (Director of the Middle East and North African Department of the Ministry of Foreign Affairs of Czech Republic) a dalších.



Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe - Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U, k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele.

V oblasti energetiky a utilit se zaměřujeme na implementaci rozsáhlých informačních systémů v oblasti řízení energetických trhů na národní i mezinárodní úrovni a na související oblast energetického obchodu. Další naší prioritou je geoinformatika a řešení pro správu podnikových aktiv. Využíváme přitom jak naše vlastní produkty, tak ověřené platformy našich partnerů.

GCCIA je organizace založená v červenci 2001, jejímž hlavním cílem je vytvořit integrované a udržitelné energetické hospodářství mezi šesti státy Perského zálivu. To je vytvořit propojení energetických sítí mezi členskými státy, aby bylo možné sdílet zdroje. Mezi těchto šest zemí patří Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.