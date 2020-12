Průměrná mzda v Česku po započtení inflace opět mírně stoupla

Ceny nemovitostí

V Praze se na třípokojový byt vydělává v průměru 13,9 roku

Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 13,9 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské... více