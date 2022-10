Průměrná sazba hypoték podruhé v řadě mírně klesla

Průměrná úroková sazba hypoték počátkem října činila 6,20 procenta a za poslední měsíc klesla o 0,03 procentního bodu. Šlo o druhý pokles v řadě po sérii růstů od května 2021. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Od jara se zpracovává podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Některé banky v rámci podzimních kampaní snížily hypoteční sazby, a tak i Hypoindex zaznamenal drobný pokles. Sazby se tak i nadále drží na stejné úrovni a kopírují vývoj mezibankovních sazeb u České národní banky, která na svém posledním zasedání sazby nezvýšila," uvedl hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,20 procenta činí v říjnu 22.991 korun. Ve srovnání s minulým měsícem klesla o 44 korun.

Hypoteční úvěry poskytované nad 80 procent LTV, které jsou určené pro mladé do 36 let, zlevnily výrazněji než hypotéky do 80 procent LTV. Nejvíce klesly sazby u hypoték pro mladé s fixací na deset let, a to o 0,08 procentního bodu na 6,29 procenta. Hypotéky fixované na tři až pět let zlevnily o 0,04 procentního bodu na 6,7 procenta, resp. 6,24 procenta. Sazby hypoték nad 80 procent LTV s fixací na jeden rok klesly o 0,03 procentního bodu na 6,24 procenta a zůstávají společně s pětiletými fixacemi nejlevnější.

Úrokové sazby u hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti klesly u fixací na jeden rok o tři bazické body na 6,49 procenta, na tři roky o jeden bazický bod na 6,4 procenta a na deset let o čtyři body na 5,99 procenta.

"Hypotéky s LTV do 80 procent fixované na pět let nabízejí banky v průměru za 5,94 procenta, tedy za stejnou cenu jako v měsíci předchozím. Společně s desetiletými fixacemi jsou tak jedinými hypotékami na trhu, které jsou v průměru nabízeny pod šestiprocentní hranicí," upozornil Sýkora. Pokud podle něj zůstanou základní sazby ČNB na stejné úrovni a sazby na mezibankovním trhu budou pokračovat v pozvolném poklesu, mají banky určitý prostor pro snižování sazeb hypoték. Některé tak již učinily v rámci podzimních slevových akcí. "Významnějších poklesů hypotečních sazeb se přesto zřejmě v nejbližší době nedočkáme," dodal.

Banky aktuálně nemají důvod zdražovat, ale ani výrazněji zlevňovat, výjimkou by mohly být některé dočasně platné akční nabídky, řekl Libor Vojta Ostatek, jednatel společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství při financování bydlení. Uvedl, že vzhledem k stabilním sazbám ČNB neočekává ani ve čtvrtém čtvrtletí výraznější výkyvy v cenách hypoték. Snížení sazeb České spořitelny a Air Bank, ke kterému došlo v posledním zářijovém týdnu, se podle něj naplno projeví až v říjnových statistikách.