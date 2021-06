Průměrná úroková sazba hypoték se v květnu vrátila nad dvě procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v květnu stoupla na 2,06 procenta z dubnových 1,98 procenta. Sazba stoupla potřetí v řadě, předtím 11 měsíců klesala. Nad hranicí dvou procent byla naposledy v říjnu 2020. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Banky v květnu sjednaly 12 984 hypotečních úvěrů za 40,555 miliardy korun. Objem poskytnutých hypoték sice vzrostl proti dubnu o 1,375 miliardy, za rekordním březnem ale zaostal o více než čtyři miliardy korun.

"Data za květen potvrzují trend zvyšování úrokových sazeb. Navíc s ohledem na kroky bank v posledních dvou měsících lze předpokládat, že tento růst bude i nadále pokračovat," uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Nabídkové sazby hypotečních úvěrů v posledních dvou měsících rostou napříč trhem. V květnu zdražila hypotéky například Česká spořitelna či skupina ČSOB. Ta navíc v červnu přidala další zvýšení sazeb. Přestože sazby pomalu rostou, zájem o hypotéky podle Sýkory téměř neklesá.

Za pět měsíců roku banky poskytly hypotéky za více než 179 miliard korun. Podobný objem sjednaly banky v roce 2019 za dvanáct měsíců. K novému hypotečnímu rekordu stačí bankám do konce roku sjednat hypotéky za 75 miliard korun. To představuje 11 miliard korun za měsíc. Naposledy sjednaly tak nízké objemy za jediný měsíc na začátku roku 2019, který byl nejslabší za posledních šest let.

"Poptávka po nemovitostech k vlastnímu bydlení či na investici nepolevuje, a to i navzdory rostoucím sazbám hypoték a stále vyšším cenám nemovitostí," upozornil Sýkora. Obavy z dalšího růstu inflace by mohly přimět bankovní radu České národní banky k letos prvnímu zvýšení základní úrokové sazby již tento čtvrtek.

Očekávání růstu úrokových sazeb silně přispívá k velkým prodejům hypoték i velkým objemům refinancování, doplnil poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. Lidé si na poslední chvíli chtějí zafixovat nízké úrokové sazby. Dnešní fixace jsou podle něj už o pár desetinek procenta vyšší. Což není pořád žádné drama, přesto se úroky v ročním vyjádření zdražily u průměrné hypotéky přes tři miliony korun o 10 tisíc korun a více, poznamenal.

Hypoteční trh bezpochyby ovlivní případný rostoucí trend úrokových sazeb, který se očekává během nadcházejících měsíců, míní manažer obchodní sítě Modré pyramidy Petr Bartoň. Nicméně ceny nemovitostí mají nadále vzestupnou tendenci. "Neočekáváme, že by ceny nemovitostí v důsledku vyšších úrokových sazeb začaly extrémně klesat," dodal.

Aktuálním tématem číslo jedna u hypoték jsou délky zpracování žádostí v bankách. Tam, kde bývá obvyklá lhůta vyřízení ve dnech, musejí klienti akceptovat týdny a tam, kde vyřízení trvalo týdny, se čeká i měsíce, řekl ředitel hypoték v Raiffeisenbank Milan Voldřich. "Vzhledem k tomu, že zájem o hypotéky nepolevuje a jsme prakticky na maximu toho, co jsou banky schopny absorbovat a zpracovat, situace se v nejbližších měsících asi příliš nezmění," podotkl.

Klienti se často dostávají do svízelných situací kvůli termínům například v rezervačních smlouvách, doplnil specialista společnosti Patron Daniel Horňák. Sazby podle něj 'boom' nezbrzdí, lidé se snaží získat hypotéky ještě za zajímavé sazby, obávají se i případného zpřísnění poskytování. "ČNB sice říká, že zpřísňovat nehodlá, banky ale již nyní zaznamenávají zvýšený tlak ze strany regulátora na utažení šroubů," podotkl.