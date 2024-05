Průmyslový holding CSG je jednou z největších rodinných firem v Česku

Vizitka holdingu Czechoslovak Group (CSG), kterému americká společnost Vista Outdoor prodá za 1,96 miliardy dolarů (44,4 miliardy Kč) svou muniční divizi Kinetic Group:

- Průmyslový holding CSG vlastněný podnikatelem Michalem Strnadem (31) se zaměřuje na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. CSG je globálně působící holding, hlavní výrobní podniky má v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a v USA. Jde o jednu z největších rodinných firem v České republice. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 10.000 zaměstnanců. Skupina je členěna do několika divizí.

- Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army či výrobce radarů Retia. V roce 2022 holding CSG získal 70procentní podíl v původně italské skupině Fiocchi, celosvětově třetím nejvýznamnějším výrobci malorážové munice. Loni se holding CSG stal největším akcionářem francouzské firmy Gaussin, která vyrábí bezemisní a samořízená vozidla pro dopravu zboží v logistických areálech, přístavech či na letištích. Holding získal také například 70 procent akcií společnosti Pocket Virtuality, která vyvíjí řešení pro průmysl s využitím rozšířené a virtuální reality.

- Společnost CSG loni v říjnu oznámila, že od americké firmy Vista Outdoor koupí za 1,91 miliardy dolarů muniční divizi Kinetic Group. Vista nabídku přijala až díky tomu, že CSG tento týden v pondělí nabízenou částku zvýšila o 50 milionů dolarů na konečných 1,96 miliardy dolarů (44,4 miliardy Kč). Cílem akvizice je podle zástupců společnosti CSG rozvoj a posílení CSG na americkém trhu. Vista už loni odmítla nabídku na spojení od české společnosti Colt CZ. Zdůvodnila to tím, že nabídka od této firmy ji podhodnocuje.

- Firmy divize CSG Aerospace vyrábějí a poskytují civilní i vojenskou leteckou techniku, palubní a komunikační systémy, modernizace letecké techniky, radary pro protivzdušnou obranu a řízení letového provozu, vyvíjejí software pro systémy řízení letového provozu a navazujících služeb, zajišťují opravy letadel a logistickou podporu a poskytují komplexní letový i pozemní výcvik vojenského a civilního personálu, letecké práce, servisní služby i speciální a obchodní leteckou dopravu. Do divize patří například společnosti Eldis Pardubice, Retia, Česká letecká servisní (ČLS) nebo Job Air Technic.

- Portfolio společností divize CSG Defence zahrnuje vývoj, výrobu a prodej vojenských a speciálních kolových i pásových vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice středních i velkých ráží, prodej ručních palných zbraní, produkují i strojírenské výrobky pro automobilový a letecký průmysl, speciální mobilní kontejnery nebo například vybavení i příslušenství pro pozemní i leteckou vojenskou techniku. Do divize patří například i firmy Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army, MSM Group, ZVS či VOP Nováky.

- Divize CSG AMMO+ se zaměřuje na malorážovou munici, tvoří ji firmy, které jsou majetkově propojeny s italskou Fiocchi Munizioni. Kromě Itálie působí též v USA a Británii. Společnosti divize nabízejí malorážovou munici především pro civilní trh, ale i pro obranu a bezpečnostní složky.

- Základem divize CSG Mobility, která sdružuje společnosti podnikající v oboru dopravy, zejména v automobilovém a železničním průmyslu, je výrobce nákladních automobilů Tatra Trucks. Hlavní společností v železniční části divize je DAKO-CZ, jeden ze tří největších evropských výrobců brzdových systémů a komponentů pro přední světové výrobce a provozovatele kolejových vozidel. Do divize patří také například firmy Truck Service Group a Tatra metalurgie.

- Firmy, které přímo nezapadají do žádného z hlavních oborů podnikání CSG, patří do divize CSG Bussines Projects. Je to například ELTON hodinářská, výrobce tradičních hodinek PRIM, výrobce certifikovaných kontejnerových řešení Karbox a klinika Prague Fertility Centre.

- Napříč celým holdingem působí společnost CSG Deal, která je zodpovědná za nastavení jednotných a transparentních podmínek pro činnost nákupu a která zajišťuje výběrová řízení. Servisní organizací pro skupinu, která poskytuje firmám ze skupiny služby z oblasti finanční, ekonomické, mzdové, IT, marketingové, personální či právní, je CSGM.

- CSG loni zvýšila čistý zisk o 49 procent na 210 milionů eur (téměř 5,2 miliardy Kč). Tržby vzrostly o 71 procent na 1,73 miliardy eur (přes 42 miliard Kč). Na tržbách skupiny se z více než 70 procent podílel obranný průmysl. Podle člena představenstva a finančního ředitele skupiny CSG Zdeňka Juráka udržela skupina loni silnou kapitálovou pozici při současném snižování zadluženosti. Loni vydala dluhopisy za 181,3 milionu eur. Provozní zisk EBITDA skupina CSG v loňském roce více než zdvojnásobila na 439 milionů eur (10,8 miliardy Kč). Skupina loni dodávala výrobky a služby do více než 55 zemí světa, většina produkce CSG mířila do evropských zemí bez Ukrajiny.

- Historie skupiny CSG sahá do roku 1995, kdy vznikla společnost Excalibur Army, zaměřená na obchodování s nepotřebnou technikou a materiálem, které byly vyřazovány a prodávány v soutěžích české armády i jiných armád NATO. Zakladatelem a majitelem společnosti byl podnikatel Jaroslav Strnad, otec současného majitele. Získanou techniku začal opravovat a zhodnocovat, k čemuž v roce 2005 koupil areál zkrachovalého vojenského opravárenského podniku v Přelouči. V roce 2008 začal podnikat i na Slovensku, kde majetkově vstoupil do společnosti MSM Martin. V roce 2010 proto vykoupil podíly skupiny akcionářů společnosti DAKO-CZ v Třemošnici. Rozhodujícím krokem v rozvoji skupiny bylo získání většinového podílu v automobilce Tatra (spolu s menšinovým akcionářem Reném Materou) v roce 2013.

- Vista Outdoor podle zástupců CSG patří mezi největší výrobce malorážové munice na světě a je největším dodavatelem munice pro civilní trh i policejní a bezpečnostní složky v USA. Zahrnuje značky jako Remington, Federal, CCI nebo Speer. Proti záměru prodat tuto divizi firmě ze střední Evropy se postavili někteří američtí politici. Provozní zisk EBITDA divize Kinetic Group (dříve se jmenovala Sporting Products) za finanční rok 2023, což je od dubna 2022 do března 2023, činil 577 milionů USD. Jedním z významných kontraktů získaných v posledním roce je zakázka na munici pro americkou armádu v hodnotě 114 milionů dolarů, uvedla v tiskové zprávě Czechoslovak Group.

- Kinetic Group sídlí ve městě Anoka v americkém státě Minnesota. Firma provozuje čtyři výrobní podniky a pracuje v ní přibližně 4000 zaměstnanců.