Pusťte se do investování. Ochráníte své peníze a může vás to i bavit

Slovo "investovat" používáme v běžném životě docela často. Ať už v tom smyslu, že jsme do něčeho nebo někoho investovali svůj čas, případně že naše koupě byla nebo nebyla dobrou investicí. Jakmile ale v bance, od finančního poradce nebo kamaráda slyšíte, že je dobré přemýšlet o ochraně svých financí a pustit se do investování, začnete se ošívat a takovou možnost raději zavrhnete. Přitom jediným důvodem bývá mnohdy to, že si nejste vůbec jistí, jak správně investovat, abyste neudělali přešlap, a místo zhodnocení o své finance nepřišli. Když se ale budete držet našich tipů a zásad, chybu rozhodně neuděláte.

Ochránit své úspory nebylo snad nikdy aktuálnější než teď v situaci, kdy inflace roste do nepředstavitelných výšin. Pokud peníze jen tak leží na běžném úctě, jejich kupní síla se každý den snižuje. A co je lepší než své finance ztrácet? Zhodnocovat je! Toho ovšem dosáhnete v podstatě jen jednou cestou, a to chytrým investováním. Pokud víte, jak na to, může to být nejen praktická záležitost, ale i zábava.

1. Nikdo učený z nebe nespadl

Říká se, že štěstí přeje připraveným. U investic to rozhodně platí dvojnásob. A v čem ta příprava spočívá? Nejprve je ideální investovat váš čas, sáhnout po odborné literatuře o investování, případně se přihlásit do kurzu, který vám poskytne základní informace. Jedním z takových může být například online kurz od seduo.cz "Finanční a investiční gramotnost", kam se může kdokoli přihlásit zdarma. Podobných kurzů je velmi mnoho. Lze najít takové, které jsou vhodné pro úplně investiční začátečníky, ale i ty pro pokročilé investory.

2. Tři základní pravidla pro investora

Čeho by se měl každý investor držet, jsou tato tři pravidla: "Rozdělit, přemýšlet a myslet kriticky". Určitě jste už někdy slyšeli, že není dobré vše vsadit na jednu kartu. U investic tomu není jinak. Odborný výraz pro takové rozdělení je diverzifikace portfolia, pokud tedy své investice diverzifikujete, můžete tím snížit riziko, že o všechny peníze přijdete. "Rozhodně vždy doporučuji investice rozdělit do více produktů či služeb. Je to nejen bezpečnější, ale také prospěšnější. Vyhnete se tak nepříjemnostem, kdy jeden produkt bude nevýdělečný, nebo v nejhorším případě zkrachuje," zdůrazňuje Tomáš Kapoun, senior manažer investic a pojištění MONETA Money Bank, a dodává, že pro tento případ jsou ideální například podílové investiční fondy, kdy je veškerá činnost zajištěna odborníky z investiční společnosti.

O každé investici vždy přemýšlejte především tak, co od ní očekáváte. Chcete rychlé zhodnocení peněz, nebo vás zajímá to, co bude třeba za 20 let? "Cíle a možnosti investora by měly vždy být tím hlavním ukazatelem, kam peníze vložit. Na dlouhodobé cíle jsou rozhodně vhodné akcie. Delší časový horizont totiž dovoluje přečkat případné vzestupy i pády na akciovém trhu," vysvětluje odborník z MONETA Money Bank. Pokud ale potřebujete své peníze zhodnotit rychle, obvykle se říká v horizontu tří let, pak je dobré volit jiné produkty, jako jsou spořicí účty s vysokým výnosem nebo třeba podílové fondy.

A jak je to s kritickým myšlením? Investor by měl mít vždy chladnou hlavu, nepodléhat na první pohled výhodným nabídkám, a především se držet svých předem promyšlených cílů.

3. Na investování nepotřebujete statisíce

Už dávno neplatí, že jsou investice jen pro vyvolené, kteří mají na účtu odložené tisíce a statisíce korun, které mohou jednorázově "uvolnit". Investovat se dá totiž i pravidelně, třeba každý měsíc poslat i malou částku. Finanční instituce totiž nabízejí programy pravidelného investování. Čekat na to, až si nějaké peníze na investování naspoříte, až vám něco bude zbývat, tedy rozhodně není potřeba. "Začít se dá s malou částkou, a to od pěti set korun měsíčně. I v takovém případě platí, že to rozhodně má smysl. I z malého základu se dá vytěžit a důležité je především začít. Platby u našich produktů navíc můžete z měsíce na měsíc přerušit, obnovit zvýšit, nebo naopak snížit. A pokud nastane situace, kdy bude klient potřebovat své peníze vybrat i před vypršením investičního horizontu, který si na začátku zvolí, rozhodně to není problém," říká Eva Svobodová, mluvčí skupiny UNIQA, která ve svém portfoliu nabízí také investice do podílových fondů.

4. Vsaďte na odborníky

Investování bude už ze své podstaty vždy tak trochu adrenalin, který s sebou ponese určitou míru rizika. Pokud se investic bojíte a sami si netroufáte zvolit vlastní strategii, je to vlastně správný přístup! Není nic jednoduššího než se svěřit do rukou investičních expertů. Ti s vámi projdou vaše cíle a očekávání a pomohou vám vybrat takové prostředky, které vás přiblíží vašim cílům. "Začátečníkům bychom rozhodně nedoporučili on-line aplikace, kterých v investování nyní přibývá. Podílové fondy s odborným poradenstvím skýtají dostupnou možnost, jak rozprostřít své investiční riziko mezi velké množství cenných papírů a získat investici respektující potřeby i konkrétní finanční možnosti klienta. Obchodování on-line svádí k impulsivním změnám portfolia, což neznalý účastník nemusí zvládnout dobře," upozorňuje na závěr Svobodová z finanční skupiny UNIQA.