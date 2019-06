Putin: Rusko i Saúdové chtějí prodloužit omezení dodávek ropy

Rusko a Saúdská Arábie jsou zajedno v tom, že je zapotřebí prodloužit dohodu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců o omezení dodávek ropy na trh, a to o šest až devět měsíců. Po sobotním setkání se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem to řekl ruský prezident Vladimir Putin.

OPEC a jeho spojenci se loni v prosinci dohodli na snížení dodávek ropy na trh asi o 1,2 milionu barelů denně. Dohoda byla sjednána na šest měsíců a v platnost vstoupila začátkem letošního ledna. O dalším osudu dohody budou zástupci kartelu OPEC a jeho spojenců jednat začátkem příštího týdne.

"Budeme podporovat prodloužení (té dohody), Rusko i Saúdská Arábie," uvedl Putin. "Co se týče délky toho prodloužení, musíme ještě rozhodnout, zda to bude šest, či devět měsíců," dodal. Dohoda by podle něj měla být prodloužena ve své nynější podobě.

Cílem dohody je podpořit ceny ropy a omezit nadbytečné dodávky suroviny na trh. Šéf ruského státního investičního fondu RDIF Kirill Dmitrijev uvedl, že dohoda zvýšila příjmy ruského rozpočtu o více než sedm bilionů rublů (zhruba 2,5 bilionu korun).

Cena severomořské ropy Brent od začátku letošního roku vzrostla o více než čtvrtinu. Podle analytiků by se však ceny ropy mohly dostat pod zvýšený tlak kvůli zpomalujícímu růstu světové ekonomiky a vysoké těžbě ve Spojených státech, které se k dohodě o omezení dodávek nepřipojily.