Realitní investory láká historie, stabilita i zhodnocení

Politická a právní stabilita, zachovalé historické budovy a značný potenciál zhodnocení. To činí z Prahy stále atraktivnější místo pro investice do bydlení. Hlavní město zatím vykazuje nižší ceny investičních nemovitostí, než metropole na Západě. Odborníci navíc předpokládají další růst zhodnocení.

Podle aktuální zprávy realitní kanceláře Engel&Völkers, která má pobočky ve 33 zemích světa, se v prvním pololetí letošního roku pohybovaly průměrné ceny investičních nemovitostí (činžovních domů) v dobrých lokalitách v Praze v rozpětí 2 600 a 4 700 euro za metr čtvereční. Ve stejném období vykazoval Berlín rozpětí 2 800 až 3 800 Euro, Mnichov 6 500 až 8 000 a Curych 9 100 až 13 500 euro za metr čtvereční.

"V opravdu žádaných oblastech, jako je Staré Město, Malá Strana, některé oblasti Prahy 6 a Vinohrad, však mohou ceny při prodejích vyšplhat až na 7 800 euro za metr čtvereční. V případě nájmu není výjimkou v těchto místech platit až 25 euro za metr čtvereční," vysvětluje Andreas von Schlik, ředitel české pobočky Engel&Völkers.

Pražský realitní trh brzy dohoní západoevropské metropole

"Praha za posledních pár let získala v očích investorů velmi dobré jméno. Důvodem je jak relativní politická stabilita a příznivé právní podmínky pro pronajímatele, tak i téměř nepoškozené historické budovy města," popisuje Andreas von Schlik. V souvislosti s nedostatkem nových bytů, jejichž počet by držel krok s aktuálním růstem počtu obyvatel i turistů, nabízí hlavní město velký potenciál ve srovnání s jinými evropskými městy. Lze předpokládat, že pražský realitní trh v dohledné době dohoní města jako Mnichov, Vídeň nebo Curych. Potvrzují to i aktuální čísla Delloite Property Indexu.

"V transakčních cenách dohání Česko západní země. Průměrná cena se v Česku oproti předchozímu období zvýšila o 16,8 procent. Ceny v Praze dokonce rostly ze všech sledovaných hlavních měst nejvíce. Konkrétně o 22 procent, na 3 162 euro za metr čtvereční," komentuje Petr Hána, senior manažer v oddělení nemovitostí Deloitte. "Praha je pro zahraniční investory do bydlení mimořádně atraktivní. Má strategickou polohu ve středu Evropy a ze zdejšího letiště je blízko do Berlína, Vídně, Curychu, Paříže, Londýna, Moskvy nebo i na Blízký východ," dodává Andreas von Schlik.