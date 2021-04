Realitní makléři, kterým zanikla živnost, ji zřejmě budou moci dále obnovit

Realitní makléři, kterým zanikla živnost pro nesplnění nových zákonných požadavků, ji zřejmě budou moci obnovit. Na dodatečné doložení splnění podmínek pro tuto práci pak budou mít čas do konce letošního roku. Předpokládá to poslanecká novela o realitním zprostředkování, kterou v pátek schválila Sněmovna. Nyní ji dostanou k posouzení senátoři.

Skupina poslanců původně navrhovala, aby zprostředkovatelé měli na prokázání odbornosti čas do konce roku místo do začátku letošního března. Realitní makléři museli podle zákona změnit živnost z volné na vázanou. Předloha ale nebyla přijata včas.

Nové znění předpokládá, že realitní makléři, kterým volná živnost zanikla, budou moci po účinnosti novely ohlásit živnostenskému úřadu živnost vázanou. Do konce roku budou muset úřadu doložit splnění podmínek odborné způsobilosti. Pokud tak neučiní, oprávnění jim zanikne. Noví zájemci o tuto práci by mohli do konce roku vykonávat činnost jako volnou živnost, ale výhradně pod realitními kancelářemi a bez možnosti nabízet úschovu peněz.

"Osobně si myslím, že kdo nebral zkoušky na lehkou váhu a nenechával ho na poslední chvíli, měl šanci si patřičnou certifikaci zajistit. A přestože všichni naši realitní specialisté, na které se zákon vztahuje, patřičnou certifikaci mají, nevidím s ohledem na aktuální situaci jediný důvod, proč termín do konce roku 2021 neposunout. Realitní zákon je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro napravení reputace trhu a nevnímáme to takto jen my, ale i široká veřejnost," sdělil ředitel společnosti Bezrealitky Hendrik Meyer. Prodloužení termínu by však podle něj mělo být následováno nekompromisním přístupem ke všem, kteří si ani v jeho rámci nebudou schopni patřičnou certifikaci zajistit.

Předkladatelé novelu zdůvodňovali přetrvávajícími protikoronavirovými omezeními, když někteří zprostředkovatelé potřebovali k přeměně své živnosti z volné na vázanou zkoušku. Ministerstvo pro místní rozvoj koncem ledna odhadlo, že profesní kvalifikaci ještě neměly desítky subjektů, jedno až dvě procenta z celkového počtu. Předkladatelé uváděli v polovině ledna vyšší počty, a to 400 až 700 zprostředkovatelů bez zkoušek.

Původně měli realitní makléři prokázat odbornost do začátku loňského září. Zákonodárci už loni v dubnu posunuli termín kvůli koronavirové krizi o půl roku.