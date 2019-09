RegioJet nakoupí lokomotivy Traxx od firmy Bombardier

Soukromý železniční dopravce RegioJet nakoupí 15 nových vícesystémových lokomotiv od společnosti Bombardier. Nasadí je na současné i nové vnitrostátní a mezinárodní spoje. Jde o lokomotivy nové generace Traxx MS3, uvedl v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Cenu smluvní strany nekomentovaly. Na trhu se cena těchto lokomotiv pohybuje kolem sta milionů korun a jde o dosud největší jednorázový nákup železniční techniky, který firma Radima Jančury udělala.

Dopravce si pořídil od kanadského výrobce několik lokomotiv již v předchozích letech a nynější nákup souvisí s plánovanou expanzí. Od prosince zavádí rychlíky z Brna do Bohumína a také od června příštího roku protáhne své vlaky z Prahy do Vídně až do Budapešti. V příštím roce předpokládá růst výkonů na dvojnásobek. "Součástí smlouvy je také opce na dodávku až desítek dalších lokomotiv," uvedl Ondrůj.

Do budoucna chce RegioJet vozový park vícesystémových lokomotiv, tedy těch, které mohou jezdit na více napájecích systémech, unifikovat. Nyní provozuje i lokomotivy Siemens Vectron, které si pronajímá, a také 30 let staré stejnosměrné lokomotivy Škoda.

Vlaky RegioJetu, které jezdí v Česku, na Slovensku a v Rakousku, cestovalo letos v prvním pololetí zhruba 3,1 milionu cestujících, což je meziročně o 12 procent více. Obsluhují tratě z Prahy na Ostravsko a dále na východní Slovensko, z Prahy do Brna a dále do Vídně a Bratislavy. Na Slovensku jezdí v závazku veřejné služby z Bratislavy do Komárna. V Česku začne dopravce od prosince provozovat nejen rychlíky z Brna do Bohumína, ale také osobní vlaky na několika tratích v Ústeckém kraji.

Dopravce také chystá provoz vlaků z Prahy přes Polsko na Ukrajinu. Mají jezdit od poloviny roku 2020.