RegioJet zvýší kapacitu vlaků na slovenské regionální trati

Železniční dopravce RegioJet ze skupiny Student Agency od příštího týdne zvýší přepravní kapacitu svých vlaků na regionální železniční trati mezi Bratislavou a Komárnem. Dopravce nasadí na vybrané spoje dvoupatrové vagony. Informoval o tom mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. K tomu kroku firmu letos vybídlo slovenské ministerstvo dopravy.

"Než dojde ke zvýšení propustnosti tratě do Komárna, je nasazení patrových vagonů jediná možnost, jak dále navyšovat kapacitu spojů, které už dnes ve špičce jezdí v 20minutových intervalech," uvedla v tiskové zprávě ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJetu Ivana Kašická. Dodala, že prostřednictvím patrových vagonů kapacita spojů k sezení v ranní a odpolední dopravní špičce stoupne o stovky míst.

Provoz osobních vlaků na 100 kilometrů dlouhé jednokolejné trati mezi slovenskou metropolí a Komárnem zajišťuje RegioJet v rámci závazku veřejné služby. Počet přepravených cestujících se tam v posledních letech výrazně zvýšil. Vzhledem ke kapacitě tratě, která není elektrifikována a která je nejvytíženější jednokolejnou tratí v zemi pod Tatrami, tam podle dřívějších informací už nelze přidat další spoje.

Nasazení patrových vagonů na zmíněnou slovenskou trať oznámil RegioJet letos na jaře. Vagony, které RegioJet koupil od německého dopravce DB Regio, mezitím podstoupily schvalovací proces k provozu na slovenské železnici.

Už v únoru RegioJet na některé regionální spoje na Slovensku nasadil soupravu, která je složena z rychlíkových vagonů.

Vlaky RegioJetu přepravily na zmíněné slovenské regionální trati v prvním pololetí rekordních 2,3 milionu cestujících. Ve srovnání se stejným obdobím loni to je nárůst o polovinu. Za hlavní důvody rostoucího počtu cestujících RegioJet označil například zvyšování počtu obyvatel v rezidenčních oblastech na jihu země a také to, že se dopravce zapojil do integrovaného dopravního systému. Ten umožňuje veřejnosti cestovat v regionu na jednu jízdenku bez ohledu na dopravce a použitý dopravní prostředek.