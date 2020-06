Roční příspěvek Německa do evropského rozpočtu se má zvýšit o 42 procent

Roční příspěvek Německa do společného evropského rozpočtu se má v příštích sedmi letech zvýšit o 42 procent na 44 miliard eur (1,2 bilionu korun). O plánech Evropské komise (EK) na víceletý finanční rámec pro roky 2021 až 2027 napsal německý deník Die Welt.

Pokud návrh EK nedozná ani po jednáních s členskými zeměmi žádných změn, bude Německo do Bruselu posílat od příštího roku každoročně o 13 miliard eur (asi 348 miliard korun) více než nyní. Doposud Berlín přispíval každý rok v průměru 31 miliardami eur.

Zpráva se opírá o údaje, které spolková vláda poskytla na dotaz předsedy výboru pro záležitosti Evropské unie německého parlamentu Geralda Ullricha. Ten vzhledem ke zvýšení příspěvku požaduje, aby se evropský rozpočet zmodernizoval. Více peněz by podle jeho názoru mělo směřovat do digitalizace, výzkumu, výměnného programu Erasmus, na obranu vnějších evropských hranic a na ochranu klimatu. Aby se ušetřilo, měla by se podle něj také společně nakupovat obranná technika a zdravotnické prostředky.

V pátek budou o návrhu komise na víceletý finanční rámec poprvé jednat šéfové států a vlád EU. Zároveň na videokonferenci proberou i program na záchranu evropských ekonomik ve výši 750 miliard eur.

Z unijního rozpočtu, který čítal 168,7 miliardy eur (4,5 bilionu Kč), loni Česká republika podle ministerstva financí obdržela 119,9 miliardy korun a odvedla do něj 51,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU. Německo je naopak čistým plátcem.