Některá média označují Zásilkovnu, která patří do skupiny Packeta, za jednoho z vítězů pandemie koronaviru. V řeči čísel to tak opravdu vypadá. Rostl ostatně celý segment e-commerce, který se v době zavřených obchodů a služeb stal v podstatě nenahraditelným. Nic ale není zadarmo a loňský rok rozhodně nebyl pro nikoho "procházkou růžovým sadem". O nejtěžším roce v historii Zásilkovny hovoří její zakladatelka Simona Kijonková.

V jednom z rozhovorů jste uvedla, že loňský rok, především kvůli dopadům opatření proti šíření koronaviru, byl nejtěžším v historii Zásilkovny. Kdy, v jakém momentě, vám bylo nejhůř?

Rok 2020 byla skutečně nejtěžší v celé historii Zásilkovny. Neustále jsme čelili změnám spojenými s vládními restri Rok 2020 byl nekonečným sprintem přes nečekané překážky kcemi, a tato situace pokračuje i v letošním roce. Asi nejhůře nám bylo v polovině března během první vlny na jaře. Z hodiny na hodinu jsme museli čelit hlubokému poklesu výdejních míst a následně propadnutí tržeb o 50 procent. Nestabilní situace trvala v podstatě celý rok ve všech zemích, ve kterých Packeta působí.

Pro mě osobně bylo nejtěžší, jak málo času jsem měla na rodinu, na své tři děti, které se mě často ptaly, proč teď v práci trávím čas až do noci a někdy i o víkendu. Řídila jsem nepřetržitě krizový štáb a musela být neustále online pro rychlá rozhodnutí. Chvílemi jsem si připadala jako při válečném tažení, kdy bojujete s neviditelným nepřítelem, kterého neznáte. Těžce jsem nesla, že jsem svoji maminku a některé členy rodiny neviděla několik měsíců, podobné to také bylo u řady přátel.

Co vám nejvíce pomohlo k tomu, že jste to zvládli?

Vedle skvělého týmu všech našich zaměstnanců bylo klíčovým předpokladem úspěšného zvládnutí krize digitální nastavení naší firmy. Naše procesy fungují na digitální platformě a vlastním informačním systému, umíme tak flexibilně zapínat a vypínat různá nastavení, regiony, nebo i celé země či dopravce. Skupina Packeta má entity v šesti evropských zemí a do 33 doručuje prostřednictvím více než 60 kurýrů a prostřednictvím vlastní logistické sítě. Na změny, které v době krize přicházely každou minutu, bylo nutné velmi rychle a pružně reagovat. Digitální nastavení firmy se ve stále měnící a nepředvídatelné situaci ukázalo jako skutečně výrazná a zásadní výhoda.

Na podzim pak přišla druhá vlna....

Ano, ale rozdíl mezi jarní a současnou situací byl zásadní. V březnu jsme v podstatě z hodiny na hodinu museli v důsledku vládních epidemiologických opatření řešit negativní dopady na naše podnikání. Nebyl žádný čas na přípravu. S něčím podobným jsme neměli žádné zkušenosti. Na podzim jsme byli připraveni mnohem lépe. Znovu jsme postavili krizový štáb a zavedli pravidelné statusy v rámci celé skupiny Packeta. Během druhé vlny jsme také nemuseli čelit nedostatku roušek, dezinfekcí a zavádět do té doby neznámá protiepidemická opatření.

Všichni řidiči Zásilkovny již byli proškoleni, byli vybaveni rouškami a dezinfekčními gely, věděli, jak se chránit při doručování zásilek, a zároveň, že mají respektovat preventivní opatření zákazníků. Všichni naši skladníci byli vybaveni jak rouškami, tak i pracovními rukavicemi s ogumováním. Na všech pracovištích jsme dbali na zvýšenou hygienu v podobě antibakteriálních prostředků a edukačních nástěnných oznámení.

Během jarní krize jsme výrazně zlepšili náš komunikační systém, díky němuž jsme dokázali velmi rychle informovat o důležitých změnách všechny naše partnery. I toto nám během druhé vlny výrazně pomohlo. Na našem zákaznickém servisu nám fungoval voicebot, na webu jsme měli chatbota, automatickou aktualizaci dostupnosti našich poboček, fungovala poradna pro naše partnery, e-shopy i výdejní místa na sociálních sítích.

Další velkou výzvou byla předvánoční sezona. I ta byla výrazně ovlivněna pandemií... Jak jste jste se na ni připravovali?

Vánoce jsou tradičně pro logistické firmy nejnáročnějším obdobím v roce. Na vánoční sezónu se proto připravujeme celý rok. Oproti předchozím sezónám se ta loňská lišila tím, že začala již koncem září.

V České republice jsme loni otevřeli čtyři nová depa, ta stávající jsme rozšířili, otevřeli jsme stovky nových výdejních míst, do našich dep, provozů a do zákaznického servisu jsme přijali stovky nových zaměstnanců a brigádníků, všechny naše provozy a řidiče jsme vybavili novými online čtečkami a investovali jsme také do bezpečnosti, a to nejen v oblasti IT, kde jsme přešli na cloudové řešení, které výrazně zvyšuje bezpečnost našich systémů, distribuovali jsme také tisíce ochranných a hygienických pomůcek pro naše zaměstnance a na naše výdejní místa.

V samotném vrcholu sezony, kdy byl zájem o naše služby rekordní, jsme navýšili kapacitu naší sítě a zavedli rozvoz zásilek na výdejní místa také o víkendech. Všechna naše depa jsme transformovali na podací a byla otevřena každý den včetně víkendu, a to až do 23. prosince.

Také se nám podařilo spustit projekt Z-BOXů, sítě našich soběstačných bezdotykových automatických výdejních boxů, kterých jsme jen v České republice v roce 2020 zprovoznili více než 100 a v instalacích pokračujeme i v letošním roce. Zmínit mohu například aktuální spolupráci se společností Lidl. Do června letošního roku rozmístíme Z-BOXy u celkově devíti nových provozoven tohoto řetězce po celé České republice.

Nakonec byl pro vás rok 2020, i přes veškeré vládní restrikce, úspěšný...

Navzdory nestabilní situaci během celého roku, se nám podařilo přepravit 40,5 milionů zásilek v hodnotě téměř 49 miliard korun. V počtu přepravených zásilek jsme zaznamenali 114 procent nárůst a dosáhli obratu 2,5 miliard korun. To považuji za velký úspěch.

Jak dopadla pandemie na sektor e-commerce?

Především došlo k výraznému přesunu nákupu zboží na internet. Segment e-commerce tak výrazně posílil, obrat v roce 2020 byl rekordních 196 miliard korun. Domníváme se, že tento trend stále sílí a bude pokračovat i v letošním roce. O nákup zboží on-line má zájem stále více lidí, využívá ho například stále více seniorů. Komfort objednávání zboží na internetu spojený s jednoduchostí, rychlostí, bezpečností a příznivými cenami se řadě lidí, kteří z něj z nějakých důvodů měli obavy a využívali kamenné obchody, zalíbil a zůstanou u něj.

Je také zřejmé, že řada do této doby "kamenných" obchodů bude investovat do vlastních e-shopů a význam e-commerce tím opět dále výrazně vzroste. My to sami vidíme nejen v Zásilkovně, ale i v dalších firmách v celé skupině Packeta. Od jarní epidemie zaznamenáváme ze strany původně kamenných obchodníků stále větší zájem o registraci do systému Zásilkovny.

Zásilkovna spustila minulý rok několik novinek. Mezi nejdůležitější patří určitě Z-BOXy, které jste zmiňovala. Můžete tento projekt více přiblížit?

Z-BOXy jsou soběstačná výdejní místa, která mohou uživatelé ovládat pomocí mobilní aplikace Zásilkovna. Jejich výjimečnost spočívá ve způsobu, jakým získávají energii. Zařízení totiž potřebují ke svému chodu minimum energie, kterou zajišťují solární panely. Další výhodou je také neustálá dostupnost pro zákazníky, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V neposlední řadě skvěle reagují na pandemickou situaci, jelikož jsou zcela bezkontaktní a automatická. Tím pádem i bezpečné pro naše zákazníky.

Z-BOXy nám otvírají obrovskou příležitost doručovat zásilky do míst, ve kterých jiní své služby omezují a doručovat zde nechtějí. Zásilkovna se tak více přibližuje zákazníkům, jelikož jejich dispozice umožňují umístění v podstatě kdekoliv. Objeví se například v menších městech a vesnicích, ale také na náměstích, parkovištích či v nákupních centrech. Pomocí Z-BOXů se nám podaří pokrýt další území České republiky a rozšířit tak síť našich výdejních míst.

Kolik Z-BOXů mohou zákazníci aktuálně využívat? Plánujete jejich navýšení?

Současně mohou zákazníci vybírat ze 102 spuštěných Z-BOXů. Cílem je do konce roku 2021 jejich počet výrazně navýšit, a to na několik tisíc kusů.

Budou Z-BOXy dostupné i v jiných státech, ve kterých Packeta působí?

Rozšířit jejich působnost plánujeme také na Slovensku, ve kterém aktuálně funguje již 7 Z-BOXů. Instalovat je ale budeme i v dalších zemí střední Evropy. V nových technologiích a v investicích do automatizace či robotizace vidíme velkou příležitost.

Jaké má skupina Packeta plány na rok 2021?

Cíle pro letošní rok jsou opět ambiciózní. Chceme pokračovat v růstu a dosáhnout v rámci skupiny Packeta obratu ve výši 5,2 miliardy korun, v počtu doručených zásilek 70 milionů. Zatím jsme na dobré cestě. Během letošního ledna jsme doručili již 5 milionů zásilek a meziroční srovnání ukazuje nárůst o téměř 120 procent. Plánujeme rozšířit síť našich výdejních míst na 9000, v České republice 5000. Chceme posilovat na zahraničních trzích a postupně naplňovat naši vizi být globální platformou pro e-commerce. To zahrnuje zajištění finančních služeb, překladatelských služeb, daňové poradenství či provoz zahraničních call center pro e-shopy.