Ropy bude letos nadbytek, důvodem je růst těžby v USA

Dodávky na ropy na světový trh letos převýší poptávku. Důvodem je růst těžby ve Spojených státech v době, kdy globální poptávka spíše stagnuje. To povede v příštích devíti měsících k výrazné tvorbě zásob po celém světě. Vyplývá to z nejnovější zprávy o situaci na trhu s ropou, kterou v pátek zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Nejnovější odhad naznačuje, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci budou muset dál snížit těžbu, aby se situace na trhu vyrovnala, upozornila agentura. Tento měsíc se přitom OPEC a jeho spojenci dohodli, že prodlouží stávající dohodu o omezení těžby do konce března 2020.

Poptávka po ropě od kartelu OPEC by na začátku roku 2020 měla klesnout až na 28 milionů barelů denně. V současnosti OPEC těží kolem 30 milionů barelů denně. Při zachování stejné těžby by mohly globální zásoby ropy do konce prvního čtvrtletí stoupnout o 136 milionů barelů. Aby zůstal trh vyrovnaný a zásoby se nezvyšovaly, bude muset OPEC snížit těžbu na nejnižší úroveň za 17 let.

Dodávky ropy ze zemí mimo OPEC se mají letos zvýšit o dva miliony barelů denně a příští rok o 2,1 milionu barelů. Hlavní podíl na tom podle expertů mají mít Spojené státy.

V první polovině letošního roku dodávky překonaly poptávku o 900 tisíc barelů, protože spotřeba byla mnohem slabší, než se původně očekávalo. Za hlavní příčinu IEA považuje zpomalení růstu ekonomiky. V prvním čtvrtletí přitom globální poptávka po ropě rostla nejpomaleji od 2011.

Výhled poptávky na letošní rok zatím IEA nezaměnila, čeká růst o 1,2 milionu barelů denně. Vychází však z toho, že v druhé polovině roku přijde výrazné oživení ekonomiky, které podpoří poptávku.