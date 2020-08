Roušky nesníží návštěvnost hospod, více by uškodila případná ekonomická krize

Povinnost nosit roušky při pohybu po restauraci, která začne znovu platit na začátku září, by podle ředitele Pivovaru Zubr Tomáše Pluháčka neměla na podzim snížit návštěvnost hospod. Mnohem větší dopad by měla případná ekonomická krize způsobená pandemií koronaviru. "Spíš se bojím toho, že budou krachovat hospody a lidé nebudou mít na to utrácet v restauracích peníze," řekl Pluháček.

Roušky budou od září povinné i v kadeřnictvích a dalších podobných službách nebo restauracích mimo dobu konzumace, povinné budou pro hosty i obsluhu. Novinářům to ve středu řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a hlavní hygienička Jarmila Rážová. Pluháčka tato informace zaskočila. "Je to pro mě novinka. Původně se ještě v úterý snad říkalo, že se v restauracích nosit nebudou. Pořád se to mění," uvedl Pluháček.

Pluháček ale věří, že lidé navzdory tomuto nepopulárnímu opatření budou do restaurací dál chodit v hojném počtu a rouška je od návštěvy hospody neodradí. "Samozřejmě při konzumaci a sezení u stolu ji mít nemusí," podotkl Pluháček, podle kterého podobné opatření platilo už na konci jara po znovuotevření restaurací.

Mnohem větším strašákem je pro pivovary a provozovatele restaurací případná ekonomická krize způsobená pandemií koronaviru a následnými opatřeními. "Že se bude propouštět a budou se snižovat platy. Z toho osobně mám větší strach než z roušek," dodal Pluháček.

Pivovar Zubr loni uvařil 255 tisíc hektolitrů piva, stejný výstav vykázal i v předchozích třech letech. Zhruba 60 procent produkce piva prodal v sudech. Na ostatní obaly připadlo 40 procent.

Letos Pivovar Zubr kvůli více než dvouměsíčnímu uzavření hospod, které na jaře souviselo s pandemií koronaviru, zaznamenal pokles prodeje sudového piva. "Dva měsíce jsme neprodávali sudové pivo. Celoroční výpadek v sudovém pivu odhadujeme na 15 až 20 procent," upozornil Pluháček. Pivovar Zubr naopak zvýšil prodej piva v lahvích, plechovkách a PET lahvích. Na odhad celkové bilance letošního podeje piva je podle Pluháčka zatím brzy.